快訊

大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗病產量多 「台中17號」甜豌豆成外銷新主力

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會台中農改場歷經10年，培育出耐白粉病且豐產的甜豌豆新品種「台中17號」，比「台中13號」增產20.6％，目前「台中17號」已取得植物品種權，可望成為內外銷甜豌豆主力品種。圖／台中場提供
農委會台中農改場歷經10年，培育出耐白粉病且豐產的甜豌豆新品種「台中17號」，比「台中13號」增產20.6％，目前「台中17號」已取得植物品種權，可望成為內外銷甜豌豆主力品種。圖／台中場提供

農委會台中農改場歷經10年，培育出耐白粉病且豐產的甜豌豆新品種「台中17號」，比「台中13號」增產20.6％，目前「台中17號」已取得植物品種權，可望成為內外銷甜豌豆主力品種。

甜脆可口的甜豌豆，是國人所喜愛的秋冬季蔬菜，近年輸日也很受到日本消費者歡迎，但目前台灣栽培主力甜豌豆品種「台中13號」，容易罹患白粉病，嚴重影響供貨品質及穩定性。

台中場場長李紅曦表示，豌豆可分為嫩莢、嫩豆、葉用、甜豌豆及豆芽等五種類型，其中甜豌豆是採收飽滿豆莢供食，肉質鮮脆，滋味甘甜，可供鮮食及冷凍加工。

她表示，目前甜豌豆主力品種「台中13號」是台中場民國78年命名推廣，已廣受農民所採用。民國108至109年秋冬期作甜豌豆輸日已達3公噸，但供應量仍無法滿足日本通路業者要求，但不抗白粉病，需要培育抗病新品種投入生產，解決現有栽培所面臨的困境。

台中場副研究員戴振洋表示，新品種「台中17號」屬於甜豌豆品種，具有耐白粉病、生育旺盛、嫩莢美觀、豐產及品質優良等特性。國內多於冷涼的秋冬季栽培豌豆，但因豆蔓匍伏在地面，易發生白粉病，白粉病主要危害葉片、莖蔓及豆莢，發病部位則佈滿白色粉末狀，影響植株的光合作用，嚴重者植株會死亡。

台中場說，「台中17號」株型蔓性、白花、播種至開花日數約49天、豆莢鮮綠色、單莢重約5.8公克，平均產量每分地為1032 公斤，對照「台中13號」增產20.6％，加上耐白粉病及豐產等特性，未來可取代原有品種，成為農民新選擇。

農民 日本 農委會

延伸閱讀

石門北21線尖鹿里種桂花 明年8月有望飄香

高麗菜搶種亮紫爆 彰化縣政府擔心年後價格崩盤

水廠出包鳳梨田遭殃 高雄七旬老農憂後遺症毀心血

嘉縣平地農田下雪了？ 農民解釋:防曬

相關新聞

【專訪】漫舞輕托狂想 領導品牌綻放光彩

掌握愈趨成熟的設計步調，在快速轉換變動的室內設計流行市場中， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 帶領品牌站穩腳步，並以多元興趣培養穩固的軟實力，創造、領導團隊往全新的設計項目前進。

口嫌體正直！台灣首家A&F專賣店開幕日排隊人潮不斷

曾以性感形象著稱的美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（A&F），與旗下另一年輕副牌Hollister C...

「大湖草莓」吃到飽！馬辣、熊一「草莓季」起跑

甫於近期開設涮樂和牛基隆店的「馬辣集團」，將於12月22日起於旗下的「熊一日式燒肉」與「馬辣」限時推出「草莓吃到飽」活動...

越捷航空歡慶首航10週年 祭出12元起超優惠票價

為歡慶越捷航空首航10 週年與即將到來的佳節，越捷航空祭出新台幣12元起的超級優惠機票，其優惠適用於越南所有國內航班。此...

全家、全聯攜手 「全盈支付」與「全支付」跨平台結盟

疫情以來民眾更加依賴電子支付，根據金管會統計，截至2021年10月底，臺灣電子支付使用者已達到1,523萬人，同時更加深...

踩點米蘭一級精品戰區！海瑞溫斯頓品牌專賣店隆重開幕

雖然全世界經濟狀況暫時仍未有顯著好轉趨勢，但部分精品品牌卻在逆勢中看見商機、加速投資。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。