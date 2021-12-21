抗病產量多 「台中17號」甜豌豆成外銷新主力

農委會台中農改場歷經10年，培育出耐白粉病且豐產的甜豌豆新品種「台中17號」，比「台中13號」增產20.6％，目前「台中17號」已取得植物品種權，可望成為內外銷甜豌豆主力品種。

甜脆可口的甜豌豆，是國人所喜愛的秋冬季蔬菜，近年輸日也很受到日本消費者歡迎，但目前台灣栽培主力甜豌豆品種「台中13號」，容易罹患白粉病，嚴重影響供貨品質及穩定性。

台中場場長李紅曦表示，豌豆可分為嫩莢、嫩豆、葉用、甜豌豆及豆芽等五種類型，其中甜豌豆是採收飽滿豆莢供食，肉質鮮脆，滋味甘甜，可供鮮食及冷凍加工。

她表示，目前甜豌豆主力品種「台中13號」是台中場民國78年命名推廣，已廣受農民所採用。民國108至109年秋冬期作甜豌豆輸日已達3公噸，但供應量仍無法滿足日本通路業者要求，但不抗白粉病，需要培育抗病新品種投入生產，解決現有栽培所面臨的困境。

台中場副研究員戴振洋表示，新品種「台中17號」屬於甜豌豆品種，具有耐白粉病、生育旺盛、嫩莢美觀、豐產及品質優良等特性。國內多於冷涼的秋冬季栽培豌豆，但因豆蔓匍伏在地面，易發生白粉病，白粉病主要危害葉片、莖蔓及豆莢，發病部位則佈滿白色粉末狀，影響植株的光合作用，嚴重者植株會死亡。

台中場說，「台中17號」株型蔓性、白花、播種至開花日數約49天、豆莢鮮綠色、單莢重約5.8公克，平均產量每分地為1032 公斤，對照「台中13號」增產20.6％，加上耐白粉病及豐產等特性，未來可取代原有品種，成為農民新選擇。