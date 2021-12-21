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西班牙藝術家 Joan Cornellà 梗圖靈魂搔癢都市人暗黑幽默

聯合新聞網 / 聯合數位文創
個展最新作品曝光，展現自拍狂熱。圖／AllRightsReserved提供
個展最新作品曝光，展現自拍狂熱。圖／AllRightsReserved提供

Joan Cornellà(霍安·科內拉)是以超現實、暗黑幽默風格而聞名的西班牙藝術家，近年與香港創意公司AllRightsReserved合作將作品帶往當代收藏與美術館展出，其擅長以明亮簡潔的繪畫風格讓當代藝術藏家掩嘴笑，高檔幽默詮釋暗黑酸苦的一面，令人笑到發抖。

簡單有力的線條與直來直往的反話風格，童趣的筆觸與戲謔手法交織成為，呈現可笑可悲的社會現象或人性的陰暗面，作品令人忍俊不禁。驚人的還有他在社交媒體上擁有逾800萬追隨者，全球藝術圈享負盛名，曾在香港、東京、首爾、北京、倫敦、巴黎及紐約等展出。新冠肺炎疫情無損科內拉的人氣，蘇富比及AllRightsReserved在2020年12月曾為他舉辦香港最大型個人展覽，看展人數創新高。其作品不但於拍賣市場屢次獲得好成績，近年更被比利時MIMA美術館、西班牙馬德里Espacio SOLO等主要藝術機構收藏。

今年12月在上海美術館再接再厲開始首個大型美術館個展——《無人之境》。是次展覽在2021年12月10日至2022年3月13日於上海昊美術館舉行，科內拉以全新色彩鮮艷及細膩的風格，重點展出十一幅全新的壓克力帆布作品及從未公開展出的雕塑作品。

圖／AllRightsReserved提供
圖／AllRightsReserved提供

新冠肺炎疫情持續，讓世界各地的人都有同樣的出國旅行渴望，面對這世紀疫情，科內拉決意透過創作帶領觀眾來一場幻想中的旅行，探索幽默狂野的無人之境。藝術家筆下的角色在極端的環境下照常過生活，卻在平凡的動作裡配搭上各種光怪陸離的背景，更突顯出現實與幻想間的不尋常對比。

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西班牙藝術家 Joan Cornellà 梗圖靈魂搔癢都市人暗黑幽默

Joan Cornellà(霍安·科內拉)是以超現實、暗黑幽默風格而聞名的西班牙藝術家，近年與香港創意公司AllRightsReserved合作將作品帶往當代收藏與美術館展出，其擅長以明亮簡潔的繪畫風格讓當代藝術藏家掩嘴笑，高檔幽默詮釋暗黑酸苦的一面，令人笑到發抖。。。內傷。

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