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《幕後傳奇－苦魯人生》百老匯等級的臺灣經典音樂劇之作
由刺點創作工坊與聯合數位文創推出的音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，是近年臺灣最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，不僅揭開舞台秘辛，忠實呈現表演藝術產業的心酸，更結合魔術與精彩歌舞，給觀眾層出不窮的驚喜，許多觀眾與知名藝人看完直呼：「媲美百老匯的娛樂性與音樂性！」
《幕後傳奇－苦魯人生》為臺灣知名音樂劇導演高天恒所創作，自推出至今已進行四度好評加演，每每演出均受到觀眾的熱烈好評，連知名藝人黃子佼、唐從聖、劉亮佐、黃豪平等都大力讚賞。《幕後傳奇－苦魯人生》深刻描寫基層人員的酸甜苦辣，以嘲諷的敘事手法幽默道出幕後英雄的血淚，荒謬又寫實的情節安排讓人笑中帶淚，緊湊情節讓人目不轉睛。故事講述一名對劇場表演充滿憧憬和熱情的社會新鮮人，初到劇場工作卻處處碰壁的過程，劇情幽默熱血兼備，神翻轉的劇情結尾更讓觀眾笑到岔氣！
2022年上半年將首次進行大型巡迴演出，在台中、新北、高雄共演出十三場，部分場次更邀請到演出經驗豐富的夏宇童參演，讓這部經典之作激起不一樣的火花。早鳥優惠到12月26日為止，購票請洽 udn售票網。
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