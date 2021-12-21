日本熱銷千萬「TIDY長夾」皮革升級 好評回歸

「永恆慕夏-線條的藝術特展」於12月18日中正紀念堂正式展出，這次展覽更與第一社會福利基金會合作，邀請許瑋甯、Darren邱凱偉、宋芸樺、張明珠等四位才華洋溢的愛心藝人，分別以慕夏多幅作品為參考，重新詮釋自己心目中的慕夏風格，公益作品也受邀於特展展出，希望民眾能欣賞純粹藝術，也能以嶄新的視角，將「藝術x公益」結合，透過名人作品，重新看見不一樣的慕夏風，並以此響應公益，關心社會，民眾可於特展現場透過掃QRcode方式或是到第一社福yahoo公益競標平台參與公益拍賣。

2021-12-21 15:41