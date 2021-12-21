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影／新興運動Movement Flow 大學講師斜槓人生變教練

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供
Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供

有玩過新興運動Movement Flow嗎？結合瑜珈、舞蹈與雜技等特色，悄悄在坊間流行開來，而原本在大學擔任英國文學講師的羅契心，湊巧接觸到這項運動，完全沒有運動背景，卻因為興趣開啟斜槓人生，成為這項運動亞洲第一位獲得認證的教師，而她也因此辭去原本的教職，成為Movement Flow教師。

34歲的羅絜心擁有英國蘭卡斯特大學英國文學、媒體與文化研究雙碩士學位，學成返台後陸續在多所大學擔任英國文學講師，在偶然的機會中接觸到神經動能療法，研究身體動作控制等問題，讓她著迷，後來又接觸Movement Flow，沒有專業運動背景、柔軟度差、肌力不佳的她，竟然玩得風生水起，不僅完成整個系統課程，還通過層層考驗，取得亞洲第一位認證講師資格。

什麼是Movement Flow？來自加拿大，結合瑜伽、舞蹈、雜技等元素，不像一般的運動通常要重複練習、也不像瑜珈有固定的動作，Movement Flow強調動作的流暢性、不必一直重複，也沒有固定的動作，可以隨著喜好搭配音樂自創，在不同的速度與節奏下，持續活動身體，有效鍛鍊力量、柔韌性、平衡力、控制力、關節靈活性及創造力。

羅絜心表示，「不要以為很難，我可以你一定也能做到」，Movement Flow系統已獲北美NASM、CANFITPRO、AFAA、ACE等4大頂級健身委員會認可。完整課程涵蓋地板流動、簡單雜技、身體平衡、動態靈活性、身體策略及反應訓練，不僅能鍛鍊身體、還能調和身心靈，讓參與者積極享受生活。

這項新興運動目前在亞洲還在起步階段，羅絜心陸續在世新、台東大學等大專院校體育通識課辦理體驗活動，希望能將這項有趣的運動推展到全台、甚至其他亞洲國家。

Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供
Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供
Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供
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Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供
Movement Flow教師羅絜心示範動作。圖／羅絜心提供

英國 瑜珈 世新

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