吉祥話、招財貓都有！福岡鬆餅、法絨推新春甜點禮盒

隨著新春將至，來自日本、被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，今年再度推出3款新年禮盒。其中主打「手寫吉祥話」的「新年吉祥手工禮盒」，共有虎年大吉、美若天仙、日日見財等3種不同字樣的春聯餅乾，禮盒內並有咖啡小圓餅、巧克力餅乾、莓果餅乾、南瓜起司酥餅等6種點心，分別代表好事花生、濃情巧意、開花結果等等不同的吉祥意義，每盒999元，並可接受客製化訂製字樣，每盒1,099元。

「福到財到手工禮盒」，則是以紅色的春聯餅乾搭配「福」字，適合饋贈長輩增添福氣。禮盒內容物則包含日本柚子青茶、咖啡小圓餅、巧克力餅乾、雪花酥餅、莓果餅乾等品項，每盒850元。至於「開運招財禮盒」，主角則是可愛的招財貓咪頭像餅乾，另配上日本柚子青茶、咖啡小圓餅、巧克力餅乾、雪花酥餅、黑糖奶酥等品項，同樣各有新春寓意，每盒810元。

位於高雄的法式甜點品牌「法絨法式手工甜點（Velvet Patisserie）」今年結合本身7週年與虎年概念，再以新年必備的吉祥食物為元素，搭配上法式糕點，推出「LUCKY 777」新年限定禮盒。禮盒內的「好運花生白玉達克瓦滋」使用微鹹的花生醬製成花生奶油內餡，並且加入軟糯麻糬增添口感，外殼則是外酥內軟，為民眾帶來好事花生的吉祥寓意。