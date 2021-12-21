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吉祥話、招財貓都有！福岡鬆餅、法絨推新春甜點禮盒

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Café del SOL同步推出「福到財到手工禮盒」、「開運招財禮盒」。圖／Café del SOL提供
Café del SOL同步推出「福到財到手工禮盒」、「開運招財禮盒」。圖／Café del SOL提供

隨著新春將至，來自日本、被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，今年再度推出3款新年禮盒。其中主打「手寫吉祥話」的「新年吉祥手工禮盒」，共有虎年大吉、美若天仙、日日見財等3種不同字樣的春聯餅乾，禮盒內並有咖啡小圓餅、巧克力餅乾、莓果餅乾、南瓜起司酥餅等6種點心，分別代表好事花生、濃情巧意、開花結果等等不同的吉祥意義，每盒999元，並可接受客製化訂製字樣，每盒1,099元。

「福到財到手工禮盒」，則是以紅色的春聯餅乾搭配「福」字，適合饋贈長輩增添福氣。禮盒內容物則包含日本柚子青茶、咖啡小圓餅、巧克力餅乾、雪花酥餅、莓果餅乾等品項，每盒850元。至於「開運招財禮盒」，主角則是可愛的招財貓咪頭像餅乾，另配上日本柚子青茶、咖啡小圓餅、巧克力餅乾、雪花酥餅、黑糖奶酥等品項，同樣各有新春寓意，每盒810元。

位於高雄的法式甜點品牌「法絨法式手工甜點（Velvet Patisserie）」今年結合本身7週年與虎年概念，再以新年必備的吉祥食物為元素，搭配上法式糕點，推出「LUCKY 777」新年限定禮盒。禮盒內的「好運花生白玉達克瓦滋」使用微鹹的花生醬製成花生奶油內餡，並且加入軟糯麻糬增添口感，外殼則是外酥內軟，為民眾帶來好事花生的吉祥寓意。

「曜黑不黑金莎費南雪」則選用台南黑芝麻粉、法國發酵奶油與日本鑽石麵粉製作費南雪，並透過芝麻香氣增添金莎奶酥的層次感。禮盒中還有「珠光閃閃法式堅果塔」，淋面使用70%比利時巧克力搭配手煮焦糖，再以法國鹽之花點綴，塔上堆疊榛果、杏仁、夏威夷豆等多種堅果，帶出豐富的口感與滋味變化。至於「裝蒜九層塔起司餅」，使用過年常吃的鹹酥餅為出發點，將九層塔、香蒜、帕瑪森起司等元素相互結合，化身為中西合併的特殊滋味。每盒原價888元，預購價777元，前150組並贈送好運撲克牌。

「新年吉祥手工禮盒」共有虎年大吉、美若天仙、日日見財等3種不同字樣的款式。圖／Café del SOL提供
「新年吉祥手工禮盒」共有虎年大吉、美若天仙、日日見財等3種不同字樣的款式。圖／Café del SOL提供
法絨法式手工甜點今年推出「LUCKY 777」新年限定禮盒。圖／法絨提供
法絨法式手工甜點今年推出「LUCKY 777」新年限定禮盒。圖／法絨提供

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