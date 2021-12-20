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STUDIO A大安門市掰掰！經典蘋果商品回顧展打卡抽Apple Watch

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
2004年鋁製機殼的iPod mini推出即造成轟動，iPod系列輕巧好攜的外型，成為當時最受歡迎數位音樂播放器。圖／STUDIO A提供
2004年鋁製機殼的iPod mini推出即造成轟動，iPod系列輕巧好攜的外型，成為當時最受歡迎數位音樂播放器。圖／STUDIO A提供

從2011年起即陪伴許多果粉一起迎接新機的STUDIO A大安門市即將於2022年1月2日暫時與大家告別，STUDIO A特別在結束前於門市舉辦「Apple經典回顧特展」，現場展示包括麥金塔20周年紀念機、Apple II等數十款經典蘋果主機，還有「大安時光集錦」，同時號召民眾在個人Facebook中上傳「你與STUDIO A大安門市的回憶」照片，只要在門市拍下照片並分享，就有機會抽中Apple Watch。

本次「Apple經典回顧特展」展出的內容包含了資深蒐藏達人Alvin提供許多歷史悠久的經典電腦，包括45年前蘋果公司第一款普及的個人微電腦Apple II（1977）、首次亮相的可攜式電腦Apple IIc（1984）、第1款量產的Macintosh麥金塔電腦（1984）、以及1992年的Power-Book、1995年蘋果開發的首款遊戲機ApplePippin等，還有市面上難得一見，於1997年1月推出的「麥金塔20周年紀念機」、1998～1999年代號「水果糖」的多彩iMac、2001年PowerMac G4 Cube、iMac G4等。

此外，還有轟動一時的初代iPhone、iPad、Apple Watch，與擁有獨特、人性化操作方式及儲存上千首歌曲容量的iPod、iPod shuffle、iPod nano、iPod mini等一系列數位音樂播放器，眾多跨時代的產品讓人瞬間掉入回憶中，等待新舊果粉們於2022年1月2日前趕快把握時機一起來體驗過往產品的經典魅力。

80年代風靡全美的Apple II，從1977年6月上市，直到1993年11月才正式隱退，共售出了超過6百萬台。圖／STUDIO A提供
80年代風靡全美的Apple II，從1977年6月上市，直到1993年11月才正式隱退，共售出了超過6百萬台。圖／STUDIO A提供
2007年誕生的第1代iPhone，改變了人們對於手機的期待，現在已成為了粉絲們心中的經典收藏品。圖／STUDIO A提供
2007年誕生的第1代iPhone，改變了人們對於手機的期待，現在已成為了粉絲們心中的經典收藏品。圖／STUDIO A提供
2001年Mac G4 Cube上市，突破性採用8×8×8吋立方體，以透明亞加力膠包覆金屬機身，有如藝術品般精美。圖／STUDIO A提供
2001年Mac G4 Cube上市，突破性採用8×8×8吋立方體，以透明亞加力膠包覆金屬機身，有如藝術品般精美。圖／STUDIO A提供
1997年3月上市的eMate，為蘋果第一款半透明產品。圖／STUDIO A提供
1997年3月上市的eMate，為蘋果第一款半透明產品。圖／STUDIO A提供
蘋果資深收藏達人Alvin介紹珍藏多年、迄今還能使用的麥金塔20周年紀念機。圖／STUDIO A提供
蘋果資深收藏達人Alvin介紹珍藏多年、迄今還能使用的麥金塔20周年紀念機。圖／STUDIO A提供
PowerBook 100是由蘋果電腦和索尼合作設計和製造，是蘋果首次推出的小型筆記型電腦，在1991年一上市就大獲成功。圖／STUDIO A提供
PowerBook 100是由蘋果電腦和索尼合作設計和製造，是蘋果首次推出的小型筆記型電腦，在1991年一上市就大獲成功。圖／STUDIO A提供

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