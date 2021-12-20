STUDIO A大安門市掰掰！經典蘋果商品回顧展打卡抽Apple Watch

從2011年起即陪伴許多果粉一起迎接新機的STUDIO A大安門市即將於2022年1月2日暫時與大家告別，STUDIO A特別在結束前於門市舉辦「Apple經典回顧特展」，現場展示包括麥金塔20周年紀念機、Apple II等數十款經典蘋果主機，還有「大安時光集錦」，同時號召民眾在個人Facebook中上傳「你與STUDIO A大安門市的回憶」照片，只要在門市拍下照片並分享，就有機會抽中Apple Watch。

本次「Apple經典回顧特展」展出的內容包含了資深蒐藏達人Alvin提供許多歷史悠久的經典電腦，包括45年前蘋果公司第一款普及的個人微電腦Apple II（1977）、首次亮相的可攜式電腦Apple IIc（1984）、第1款量產的Macintosh麥金塔電腦（1984）、以及1992年的Power-Book、1995年蘋果開發的首款遊戲機ApplePippin等，還有市面上難得一見，於1997年1月推出的「麥金塔20周年紀念機」、1998～1999年代號「水果糖」的多彩iMac、2001年PowerMac G4 Cube、iMac G4等。