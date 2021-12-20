賀奪世錦賽銀牌！萊爾富推戴資穎聯名熬雞精行李箱組

不同於一般人認知中的刻板印象，健身這件事未必總是 陽剛與外放的，更多時候是一種內斂個性的表達，每一 滴經過艱苦鍛鍊後流下的汗水、每一吋遭逢嚴苛訓練後 酸痛難耐的肌肉，都是自己對自己負責任的態度...

2021-12-20 15:15