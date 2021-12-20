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賀奪世錦賽銀牌！萊爾富推戴資穎聯名熬雞精行李箱組

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
娘家熬雞精58入盒裝搭配戴資穎聯名20吋行李箱限定特裝款，組合價超划算又實用。圖／萊爾富提供
娘家熬雞精58入盒裝搭配戴資穎聯名20吋行李箱限定特裝款，組合價超划算又實用。圖／萊爾富提供

今年可說是台灣重要的體育豐收年，「世界球后」戴資穎19日在西班牙2021年世界羽球錦標賽，非但為台灣奪下世錦賽羽球銀牌，也是台灣羽球史上睽違10年後再出現的第2面世錦賽銀牌，再加上東京奧運，創下雙收女子單打羽球銀牌佳績。

萊爾富與全民同慶賀，特別推出世界球后代言商品優惠，順道為連續幾天熬夜吃瓜的民眾補一下。即日起至12月23日推出娘家熬雞精（42ml × 58入盒裝）戴資穎聯名20吋行李箱限定特裝款，原單件售價6,888元，現在享LINE群組預購優惠只要5,999元，想要入手的民眾只要透過萊爾富超商LINE社群群組向門市店長預訂，再享加碼贈送Hi-Life Original（櫻花）抽取式衛生紙（100抽 × 8包）乙串，商品於結單下訂後，預計將於12天內送達原預購門市，到貨後將由各店店長通知顧客取貨，輕鬆將營養健康帶著走。

12月23日前，萊爾富推出娘家熬雞精戴資穎聯名行李箱限定特裝款，LINE群組預購優惠價只要5,999元。圖／萊爾富提供
12月23日前，萊爾富推出娘家熬雞精戴資穎聯名行李箱限定特裝款，LINE群組預購優惠價只要5,999元。圖／萊爾富提供

東京奧運 萊爾富超商 衛生紙

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