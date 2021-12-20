那麼可愛誰受得了？義版卡戴珊攜兒女成帶貨王

義大利第一網紅Chiara Ferragni自從結婚生子後，事業越做越大，除了推出被封為義大利版《與卡戴珊同行》的影集《The Ferragnez - La serie》之外，可愛的兒子、女兒也成為她個人同名品牌Chiara Ferragni的最佳模特兒，跟她本人一起發揮超強帶貨力，衝高營業額。

Chiara Ferragni與音樂人老公Fedez在2018年完婚，同年生下兒子Leo，今年三月則是迎來女兒Vittoria，湊成一個「好」字。承襲父母優良基因，兩個孩子非常可愛，一舉一動都是粉絲焦點，要說是當今IG平台上的「人氣兒童」代表也不爲過。Chiara Ferragni個人品牌在

Vittoria出生後趁勢推廣童裝系列，光是她一出生穿的衣服就馬上售罄。

而Leo也沒閒著，時不時也會幫忙帶貨，像是最近他就穿著媽媽個人品牌最新推出的藍色兒童款Chiara Ferragni標誌性眨眼系列睡衣，跟妹妹Vittoria一起在鏡頭前隨音樂跳舞，逗趣模樣超討喜。而長大不少的Vittoria，也開始示範許多Chiara Ferragni旗下0-1歲的童裝，包含超可愛的新款粉紅運動褲，胖嘟嘟的樣子真的是讓人瞬間融化。