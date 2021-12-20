台灣首堂冰淇淋線上課程 Double V的30款經典完整教學

生活風格線上教育品牌「學籽」與義式冰淇淋世界盃亞軍、頂級義式冰淇淋品牌Double V創辦人Willson聯手合作，開設台灣首堂冰淇淋線上課程，涵蓋義式冰品四大種類——義式冰淇淋（Gelato）、雪酪（Sorbet）、鑽石冰（Granita）與凍糕（Semifreddo），共計30款經典與創意口味完整教學，並首次公開分享 Double V 獨家限定口味配方。2022年1月13日正式開課前，皆享有購課優惠。

課程特色主打不需依靠冰淇淋機，以手作方式，簡單三步驟就能做出品質口感絕佳的冰淇淋，並且隨著季節調整配方，創紀錄募資上線短短三週即超過4000人報名。

曾榮獲義式冰淇淋世界盃亞軍的Willson主廚希望透過課程，傳遞正確的冰品知識，分享不受框架限制的食材運用創意。Willson企圖打破製作好吃的冰淇淋一定要靠機器的想法，帶領學員以三步驟手作方式，做出口感細緻綿密的義式冰淇淋；並且「突破冰淇淋只適合夏天吃的觀念」，在課程中教學如何透過調整乳脂含量，做出冬天也能享用的濃郁風味冰淇淋，創造出柔密、溫暖的味蕾感受。

Double V以強勁的研發創意著稱，創立短短三年內已研發出超過500種口味，讓客人玩味冰淇淋與食材的風味品鑑。Willson 從店內冰品資料庫中，精心挑選出超受歡迎的30款配方，包含經典熱賣口味「開心果」、「荳蔻葡萄柚」將大方在課程中教學，並帶領學員透過相同的冰淇淋基底食材，融入茶、水果、巧克力、堅果、酒等各類風味，變化出冰淇淋的豐富面貌，體會到冰淇淋原來也像香水一般具備層次，在味蕾間隨著溫度變化而層疊遞出前、中、後味。