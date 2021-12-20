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蕭邦旗艦珠寶表L'Heure du Diamant 枕型青金石面超美
瑞士的蕭邦（Chopard）是少數家族世代傳承、兼長鐘表和珠寶的品牌；也因此，薈萃種傳統人手工藝的L'Heure du Diamant系列珠寶表，可以說是品牌最具代表性的作品之一。今年歲末，蕭邦推出全新的款式，採用符合倫理道德標準的18K白金製作方中帶圓的弧枕形表殼，藍色青金石表盤猶如夜晚星空般幽深迷人，令人想起耶誕夜的平靜與幸福。
這款全新的L'Heure du Diamant系列腕表，表殼側面呈弧枕形，重現1960年代的復古魅力，同時又融入當今的潮流風尚。顏色深邃的青金石內含的金色的黃鐵礦斑點，猶如夜夜空中閃耀的星光，是蕭邦自1960年代開始的硬寶石。表盤周圍環繞爪鑲美鑽，得以讓最多光線穿透，使得每顆鑽石都綻放出耀眼光芒。腕表所搭載的品牌自製Chopard 09.01-C型自動上鍊機械機芯，提供42小時動力儲存。
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