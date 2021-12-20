開幕首週內用滿百送百 金色三麥插旗新竹遠東巨城

金色三麥餐飲集團最新門市「金色三麥新竹巨城店PARK 15」以「城市公園」為概念，進駐Big City遠東巨城購物中心7F舊金山大街，是金色三麥首間開啟全時段餐飲服務，提供專屬下午茶菜單和兒童套餐的門市。即日起至12月22日內用消費享「滿百送百元優惠券」，12月23日至12月29日內用消費享「滿千送百元優惠券」，邀請大家前來體驗金色三麥針對新竹人打造的全新營運概念。

新竹巨城店PARK 15是金色三麥在室內就能享受沐浴在自然光下的門市之一，以栱型柵狀隔屏營造穿透感，將佔地200坪的空間營造出明亮寬闊的視野。

為了讓民眾感受到公園般舒適自在的悠閒氣氛，運用「路樹」與「路燈」兩項元素打造綠意盎然的用餐區，16米挑高開闊的設計、清新流通的空氣、寬敞不擁擠的座位安排，讓人彷彿置身國外的戶外露天餐廳。

氣勢磅礡的中島式吧台是店內最搶眼的焦點，除了金色三麥精釀啤酒，也供應咖啡、茶和多款無酒精飲品。

此外，更從當地商務客的角度思考，貼心地在座位區設有插座，滿足商務客隨時辦公與商議洽談的需求。金色三麥新竹巨城店PARK15，除了把自家招牌的經典大拼盤、現釀啤酒蝦、西班牙海鮮燉飯等美食帶給消費者，更提供一個便利舒適的行動辦公空間，全方位為新竹人的生活充滿電。

金色三麥餐廳過去以晚餐為主力營業時段，新竹巨城店PARK 15為了服務竹科多元的工作時段，以及女性聚餐、商務客辦公的需求，首次推出橫跨午餐、下午茶、晚餐、宵夜的全時段用餐服務，新增全台門市獨家下午茶菜單，更破天荒首度提供集團旗下女性餐酒館「微兜petit doux」的招牌甜點「瓦帕鬆餅」。

擁有Q彈麻糬與起司熱餡的瓦帕鬆餅，是微兜petit doux歷久不衰的人氣王，目前新竹巨城店PARK 15是全台唯一一間可以吃到「鐵觀音珍奶瓦帕鬆餅」以及「草莓瓦帕鬆餅」的金色三麥門市，其中「草莓瓦帕鬆餅」更是只在冬季限定供應。

考量到新竹小家庭用餐需求，金色三麥新竹巨城店PARK 15推出兩款獨家兒童套餐，以「烤鮭魚拌飯」、「海鮮義大利麵」搭配副食、果汁及新鮮水果。

「烤鮭魚拌飯」使用新鮮鮭魚現烤，與粒粒分明的米飯一起拌炒入味，灑上海苔香鬆與夏威夷果仁。「海鮮義大利麵」使用彈牙的義大麵條以香濃白醬拌炒，融入鮮蝦、干貝、墨魚、蛤蠣等海鮮，搭配新鮮時蔬以及小朋友最愛的炸物，門市獨家的兒童套餐還包含果汁與綜合水果，為爸爸媽媽把關小朋友的均衡飲食。