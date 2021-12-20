慶祝路易威登先生200歲 LV攜手樂高推出生日蛋糕

今年是路易威登先生200歲冥誕，由他所創立的同名品牌Louis Vuitton（簡稱LV）為了慶祝這個重要的時刻，特別企劃了LOUIS 200活動，包含集合全球200位藝術家創意的旅行箱展、推出紀念小說等等，現在又有一個新的創舉，就是跟備受大人小孩歡迎的樂高（LEGO）合作，打造出一個非常夢幻討喜的生日蛋糕，為路易威登先生慶生。

LV官方Youtube頻道釋出了這個樂高蛋糕的影片，只見這組蛋糕是用樂高的LEGO® DOTs® 豆豆樂系列所組成的，全部共有31700片。細節保留樂高一貫細膩精緻的特色，插著蠟燭的蛋糕在鮮奶油部分用不同的色塊呈現路易威登先生的肖像、「Louis」字樣、小花朵元素等等，切開可以看到內部是經典的Damier棕色棋盤格紋，令人聯想起咖啡或巧克力口味，非常有趣。