日本熱銷「TIDY長夾」皮革再升級 早鳥價享53折起

日本熱銷、在台灣募資突破千萬台幣的TIDY皮夾，於今年冬天再度回歸，推出兩款新系列，除了經典的植鞣長夾增加了四款秋冬新色之外，更在質感上大大升級，與日本最高等級皮革廠「枥木皮革」合作，推出TIDY首款枥木皮革長夾，募資活動再享超早鳥價。

這次TIDY將皮夾質感進化，首推「枥木皮革長夾」是由日本皮革領導品牌「栃木皮革株式會社」製作，該品牌出產的皮革製品都會附帶一張「小紅標籤」，堅持以天然素材的植物單寧鞣製工法，讓「栃木皮革」儼然成為頂級皮革的代名詞。

保留了經典款多功能、好收納的特性，不同的是栃木皮表面紋路略為明顯，增添了一絲成熟大人味，推出七種色彩，滿足每一種風格。而TIDY經典植鞣皮夾，日系簡潔溫暖的設計、美學與功能的完美結合，擄獲不少粉絲的心，今年冬天帶來四個質感秋冬霧面新色：琥珀色、楓葉橘、卡其灰、橄欖綠，每款新色都能帶出屬於微涼秋天的時尚感。