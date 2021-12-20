以干邑傳奇史詩為靈感 人頭馬「邑想」禮盒限量登場

團圓一直是逢年過節的重要環節，經過一場疫情，讓全世界的所有人的生活都按下暫停鍵。隨著新的一年即將來臨，擁有近三百年歷史的人頭馬（Rémy Martin），在迎接虎年之際獻上「邑想限量版禮盒」，以干邑傳奇史詩為靈感，透過經典傳世的「人頭馬X.O特優香檳干邑」、「人頭馬1738特優香檳干邑」、「人頭馬VSOP特優香檳干邑」。

在春節假期的相聚時刻，透過人頭馬非凡的禮盒設計，讓人人都能化身成為「邑想家」， 在新年期間與至親好友一同舉杯歡慶新年的到來。

全新發佈的人頭馬邑想限量版禮盒，運用農曆新年必備的紅金雙色，作為年節禮盒的主要設計元素，品牌將人頭馬傳奇三世紀的干邑歷史重現。表現絢麗繽紛的人頭馬莊園裡，透過成長於肥沃白堊土的密實葡萄、萃取葡萄精粹的蒸餾器、和承載生命之水的橡木桶。天馬行空的奇幻風格乘載了人頭馬干邑的動人元素，設計細節同時詮釋成就干邑美味的人、事、物，深刻表現人對闔家團圓的企望與盼念。

「人頭馬X.O特優香檳干邑限量版」色澤剔透如閃耀太陽，滑順酒液讓唇齒之間徘徊著層次豐富的馥郁香氣，味蕾餘香就像與家人團聚時意猶未盡的歡聚時刻。「人頭馬1738特優香檳干邑限量版」由帶有獨特橡木香氣的生命之水調配而成，圓融的口感呈現出宛如家人間情感的深厚連結。「人頭馬VSOP特優香檳干邑限量版」，在人頭馬的品牌信仰堅持下，一直是高貴不貴的親民佳釀，非常適合餽贈給遠在外地的親友。

農曆春節承載著眾人對團圓的追求，這不僅僅是中華文化的精神理念，對於百年家族品牌人頭馬而言，對「家」和「團圓」同樣也有著深刻的理解。人頭馬始終堅信：「成功，始於齊心協力。」團聚的意義在現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）的帶領下，展現了全新定義，共同協作、如同家庭成員般親密無間，才能使人頭馬每一款匠心巨作完美呈現。

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