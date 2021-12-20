FRED 送上最耀眼迷人的耶誕祝福

耶誕佳節的溫暖團聚的氣氛已經滿溢，歲末時刻也是與親朋好友互相送禮的溫暖時刻，透過贈送FRED彌足珍貴的珠寶，具有幸運、充滿正能量的設計語彙，足以乘載彼此最真摯的祝福與情意。除了聯繫起親朋好友之間的情誼，也為對方送上對未來的祝福，表達對彼此情誼的珍視。

●充滿幸運的設計符碼●

在現代珠寶品牌FRED的設計語彙中，每一件珠寶作品的誕生都充滿最真摯的情感與深厚的期許：不論是象徵家人羈絆的Force 10系列、以永恆和無限圖騰為元素的Chance Infinie系列幸運符吊墜，再到以迷人愛心表達「心心相印」的Pretty Woman系列。

品牌膾炙人口的經典，是FRED創辦人Fred Samuel在1966年推出以航海運動為靈感的Force 10系列手鍊，完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣，推出至今已經風靡全球半個世紀。當時，他的長子是一位帆船運動冠軍，用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給摯愛的妻子，也因此這款珠寶的誕生源自於愛情，而堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。

Chance Infinie系列是其中一個表達FRED珠寶設計理念精髓的設計。象徵無限機運與永恆幸運的「∞」符號，側看恰好是東方幸運數字8，因此格外適合送禮。事實上，Chance Infinie是品牌在2016年時為歡慶創立80週年，同時向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬時推出的限量8°0系列的重新演繹。雙扭線「∞」圖騰同時也是由雙環組成，暗喻情感的連結羈絆。

而最摩登的Pretty Woman系列，以大小愛心圖騰詮釋「心心相印」的設計概念，為品牌於1990年代的經典開啟新的章節。這款愛心的設計，始於一條鑲嵌紅寶石與鑽石的項鍊，為傳奇浪漫愛情電影「麻雀變鳳凰」中的男女主角定情。FRED以21世紀的當代工藝，重新演繹這個經典，嶄新的線條與更易於日常配戴的款式，歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。

●珍貴耀眼、價值永恆的鑽石●

鑽石是世界上最堅硬的寶石，璀璨奪目的光芒經數億年高溫高壓淬鍊而成，不自古以來都是見證人們堅定心念、象徵情感永誌不渝的首選。FRED全系列充滿正能量的設計，都以珍貴的金質勾勒主要設計元素，不論溫暖的玫瑰金色，或是青春活潑的18K白金，再配襯上璀璨迷人的鑽石，雋永而搭配性高，每天都能將珍愛的情意戴在身上。本季更推出全新Force 10 Baguette系列，以長梯形切割的鑽石，為經典的設計注入迷人的光彩！

比起耀眼奪目的明亮式切割圓鑽，長梯形切割鑽石火光更為柔和優雅，FRED結合兩種不同切割的鑽石，以雙層的手法打造全新的Force 10 Baguette珠寶，包括18K白金和玫瑰金手環，以及雙層戒指，有別以往的透亮與火光，更彰顯獨一無二的深厚情誼，更是家庭情感的溫馨紐帶。