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FRED 送上最耀眼迷人的耶誕祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pretty Woman系列，以愛心圖騰歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。圖／FRED提供
Pretty Woman系列，以愛心圖騰歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。圖／FRED提供

耶誕佳節的溫暖團聚的氣氛已經滿溢，歲末時刻也是與親朋好友互相送禮的溫暖時刻，透過贈送FRED彌足珍貴的珠寶，具有幸運、充滿正能量的設計語彙，足以乘載彼此最真摯的祝福與情意。除了聯繫起親朋好友之間的情誼，也為對方送上對未來的祝福，表達對彼此情誼的珍視。

●充滿幸運的設計符碼●

在現代珠寶品牌FRED的設計語彙中，每一件珠寶作品的誕生都充滿最真摯的情感與深厚的期許：不論是象徵家人羈絆的Force 10系列、以永恆和無限圖騰為元素的Chance Infinie系列幸運符吊墜，再到以迷人愛心表達「心心相印」的Pretty Woman系列。

品牌膾炙人口的經典，是FRED創辦人Fred Samuel在1966年推出以航海運動為靈感的Force 10系列手鍊，完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣，推出至今已經風靡全球半個世紀。當時，他的長子是一位帆船運動冠軍，用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給摯愛的妻子，也因此這款珠寶的誕生源自於愛情，而堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。

Chance Infinie系列是其中一個表達FRED珠寶設計理念精髓的設計。象徵無限機運與永恆幸運的「∞」符號，側看恰好是東方幸運數字8，因此格外適合送禮。事實上，Chance Infinie是品牌在2016年時為歡慶創立80週年，同時向生於1908年8月的品牌創始人Fred Samuel致敬時推出的限量8°0系列的重新演繹。雙扭線「∞」圖騰同時也是由雙環組成，暗喻情感的連結羈絆。

而最摩登的Pretty Woman系列，以大小愛心圖騰詮釋「心心相印」的設計概念，為品牌於1990年代的經典開啟新的章節。這款愛心的設計，始於一條鑲嵌紅寶石與鑽石的項鍊，為傳奇浪漫愛情電影「麻雀變鳳凰」中的男女主角定情。FRED以21世紀的當代工藝，重新演繹這個經典，嶄新的線條與更易於日常配戴的款式，歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。

●珍貴耀眼、價值永恆的鑽石●

鑽石是世界上最堅硬的寶石，璀璨奪目的光芒經數億年高溫高壓淬鍊而成，不自古以來都是見證人們堅定心念、象徵情感永誌不渝的首選。FRED全系列充滿正能量的設計，都以珍貴的金質勾勒主要設計元素，不論溫暖的玫瑰金色，或是青春活潑的18K白金，再配襯上璀璨迷人的鑽石，雋永而搭配性高，每天都能將珍愛的情意戴在身上。本季更推出全新Force 10 Baguette系列，以長梯形切割的鑽石，為經典的設計注入迷人的光彩！

比起耀眼奪目的明亮式切割圓鑽，長梯形切割鑽石火光更為柔和優雅，FRED結合兩種不同切割的鑽石，以雙層的手法打造全新的Force 10 Baguette珠寶，包括18K白金和玫瑰金手環，以及雙層戒指，有別以往的透亮與火光，更彰顯獨一無二的深厚情誼，更是家庭情感的溫馨紐帶。

事實上，所有FRED的珠寶均使用珍貴的金質與優質寶石製作，並以細膩的工藝為珍貴的素材注入人手的溫暖，讓配戴者能感受到禮物傳遞的真摯心意。除了最新款的Force 10 Baguette，全系列的Force 10珠寶變化豐富，備有多種材質與配色可選，搭配編織纜繩，代表愛的連結，就如家庭成員之間無條件的相守與扶持。象徵好運的Chance Infinie，吊墜設計更在有圓滿寓意的圓形珍珠母貝上，裝飾以玫瑰金和鑽石製成的圖騰，溫柔與耀眼的光芒共存，纏繞的雙圓，是送給摯愛的最佳聖誕禮物。

FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，380萬7,900元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette白金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，152萬4,800元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette白金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，152萬4,800元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，1,43萬9,100元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette玫瑰金戒指，鑲嵌長方形切割及明亮式切割鑽石，1,43萬9,100元。圖／FRED提供
Pretty Woman系列，以愛心圖騰歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。圖／FRED提供
Pretty Woman系列，以愛心圖騰歌頌各種形式的愛，是適合送給任何心愛之人的最溫暖物件。圖／FRED提供
Force 10系列的誕生源自於愛情，堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。圖／FRED提供
Force 10系列的誕生源自於愛情，堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。圖／FRED提供
Chance Infinie系列的雙扭線「∞」圖騰同時也是由雙環組成，暗喻情感的連結羈絆。圖／FRED提供
Chance Infinie系列的雙扭線「∞」圖騰同時也是由雙環組成，暗喻情感的連結羈絆。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette白金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，402萬7,000元。圖／FRED提供
FRED Force 10 Baguette白金手環，鑲嵌對稱式切割及明亮式切割鑽石，402萬7,000元。圖／FRED提供
全系列的Force 10珠寶變化豐富，備有多種材質與配色可選，搭配編織纜繩，代表愛的連結，就如家庭成員之間無條件的相守與扶持。圖／FRED提供
全系列的Force 10珠寶變化豐富，備有多種材質與配色可選，搭配編織纜繩，代表愛的連結，就如家庭成員之間無條件的相守與扶持。圖／FRED提供
Chance Infinie系列象徵無限機運與永恆幸運的「∞」符號，側看恰好是東方幸運數字8，因此格外適合送禮。圖／FRED提供
Chance Infinie系列象徵無限機運與永恆幸運的「∞」符號，側看恰好是東方幸運數字8，因此格外適合送禮。圖／FRED提供
Force 10系列手鍊的誕生源自於愛情，堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。圖／FRED提供
Force 10系列手鍊的誕生源自於愛情，堅韌的纜繩更有力量與勇氣的寓意。圖／FRED提供

鑽石 珠寶

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