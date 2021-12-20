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「頂鮮101」12天後退場 頂鮮董座盼延長租約

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
針對頂鮮101退出台北101事件，御頂餐飲集團董事長李日東於12月20日召開記者會。記者陳睿中／攝影
針對頂鮮101退出台北101事件，御頂餐飲集團董事長李日東於12月20日召開記者會。記者陳睿中／攝影

位於台北101大樓86樓的「頂鮮101餐廳」將於今年12月底撤出，預改由饗賓餐飲集團取得經營權，對此，台北101與頂鮮101雙方針對中止合作各有不同說法，繼先前台北101發表聲明強調「是單純商業租約到期事件」，御頂餐飲集團董事長李日東召開記者會反擊，強力希望餐廳能延長租約，繼續留在台北101。

李日東指出，頂鮮101自2011年1月1日正式開幕，並與台北101簽訂「5年＋5年」的租約，且包含優先承租權，但直到今年，台北101要求換成一年短約，並拿掉優先承租權及要求支付積欠的租金。

由於台北101指稱在今年選商當時，頂鮮已積欠6到9月未繳租金累計超過新台幣1000萬元，依合約為違約狀況。李日東則表示，由於頂鮮101的營業金額會先繳給台北101，待扣除房租等費用後再入帳，每個月基本房租加上管理費等費用，粗估超過500萬元。因疫情期間沒有收入，導致帳戶內可扣款的金額不足，所以才會積欠租金，但營運回歸正軌之後已全數繳納。

針對台北101聲明中提到曾發出選商邀約，但頂鮮101遲繳營運企畫書，且主動提出退場計畫一事，李日東也回應，表示營運企畫書早就已經交給台北101，但由於台北101未明確告知選商時間，才有遲繳之說，無法參與選商。

另外，他並澄清，所謂的「退場機制計畫」，是底下部門模擬若疫情非常嚴重，加上當時自己受傷嚴重、可能會過世時，公司該如何撤場，僅是內部模擬的沙盤推演，並未正式告訴台北101，因此不能說頂鮮101要退場。

他強調，頂鮮101佔地約900坪，開幕時就斥資2億打造，這幾年來並持續投入近10億的資金，並非是美食街商店、能夠說走就走，且要顧及約200位的員工生計與顧客，呼籲台北 101 身為泛官股的企業，更應配合政府經濟政策，在疫情逐步復甦的時候，給予業者支持，希望讓餐廳能延長承租期。

至於台北101的聲明則強調，此事為單純商業租約到期之事，雙方應依合約之規定履行合約，並重申依合約頂鮮並無優先承租權，其租約至2021年12月31日到期。台北101選商程序已經完成，並確定新承租廠商為「饗賓餐飲集團」，未有頂鮮片面指稱雙方契約仍在協商階段之情況期，頂鮮應履行合約，不應該混淆視聽、轉移焦點。

台北101 疫情

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