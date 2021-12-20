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中華電信升級5G享5項服務大禮包 台灣之星5G手機0元起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣之星年末最終強檔「12月限定 全年最低價」回饋登場。圖／台灣之星提供
台灣之星年末最終強檔「12月限定 全年最低價」回饋登場。圖／台灣之星提供

不管是吃瓜不落人後，還是看跨年晚會轉播不想Lag，升級5G現在正剛好！中華電信年末感恩推出「5告厚禮同享包」超值優惠，12月21日起至111年2月28日止，凡申辦精采5G方案月繳599～2,699元任一資費，不論購機、購物約或單門號，即可獲贈價值超過3,000元的5項5G應用服務大禮包免費使用，中華電信更獨家銷售HTC VIVE Flow VR眼鏡，申辦精采5G月繳1,399元（36個月租期），價值14,990元的產品0元輕鬆帶回家

贈送的5項5G應用服務大禮包，內容包括集結超強獨家影視內容的Hami Video影劇館6個月讓你農曆年假追劇不無聊，隨手暢玩逾百款主機級遊戲大作、月月更新的Hami雲端遊戲1個月，提供AI體感互動的行動健身房AR動滋動x Uniigym 2個月，擁有AI智慧多路徑的樂客導航王TM版12個月免月租，以及申辦精采5G方案月繳1,399元36個月租期，除了0元帶走HTC VIVE Flow VR眼鏡外，更享有HTC Viveport Infinity Vista 3個月VR沉浸式體驗，5大優惠讓用戶喜迎新年。

而台灣之星把握2021年尾聲，也推出12月限定申辦的資費方案，即日起至12月31日止，至台灣之星全台實體及網路門市，凡新申裝/攜碼搭配月租399元起指定資費方案，可享5G上網、免費網內通話，最新iPhone 13系列機款、三星最新5G旗艦機款、以及超過20款以上的熱銷5G機款下殺到最低0元、最高直接現省30,888元。若沒有購買手機的需求，也可選擇台灣之星「買東西商城」購物金12,500元或家樂福禮券12,000元、最高比平常再多拿5,000元。也可以選搭多款精選3C家電，包含Nintendo Switch遊戲組、ASUS E410筆電等，最低下殺只要0元。

另外還有新朋友限定單辦門號4G不限速吃到飽月租只要399元、行動上網+光纖寬頻，月租599/799元，除享行動4G不限速上網吃到飽外，再加送5G上網流量，並有最高120Mbps光纖上網服務，年末限定最高再加碼家樂福禮券2,000元，或是交換禮物也可到「買東西商城」挖寶，熱銷單購商品限時下殺99元起。

中華電信推「5告厚禮同享包」升級5G享價值超過3千元優惠。圖／中華電信提供
中華電信推「5告厚禮同享包」升級5G享價值超過3千元優惠。圖／中華電信提供

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