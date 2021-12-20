這樣穿超好看！莉莉柯林斯、凱亞葛柏撞髮型也撞造型
今年秋冬，短版上衣的潮流持續熱燒，而外套也跟著同樣的概念，流行起了短版俐落的款式。剛成為人妻的莉莉柯林斯（Lily Collins）和超模凱亞葛柏，最近都不約而同以類似的短上衣搭短版外套，再加上另一流行關鍵字「高領」元素，展現性感和帥氣兼具的混搭風。
莉莉柯林斯選穿的是CELINE的高訂緄邊刺繡外套配高領喀什米爾短版毛衣，再搭上水洗寬管單寧褲與WESTERN 3釦環皮帶，露出小纖腰的同時也讓整體身型看來更加修長，外套bling bling的效果也散發一絲高調的舞台搖滾氣息。而凱亞葛柏則是用Saint Laurent冬季系列的黑白撞色外套搭亮片高領短版上衣，外套的短袖口露出內搭的亮片元素，集優雅、個性、華麗於一身。
而兩人不只迷上相同風格的穿搭，連髮型也都很類似，都是散發著70年代復古風的瀏海中長髮，讓整體看來更顯慵懶有型，也是秋冬很值得參考的造型風格喔！
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