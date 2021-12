這樣穿超好看！莉莉柯林斯、凱亞葛柏撞髮型也撞造型

今年秋冬,短版上衣的潮流持續熱燒,而外套也跟著同樣的概念,流行起了短版俐落的款式。剛成為人妻的莉莉柯林斯(Lily Collins)和超模凱亞葛柏,最近都不約而同以類似的短上衣搭短版外套,再加上另一流行關鍵字「高領」元素,展現性感和帥氣兼具的混搭風。

莉莉柯林斯選穿的是CELINE的高訂緄邊刺繡外套配高領喀什米爾短版毛衣,再搭上水洗寬管單寧褲與WESTERN 3釦環皮帶,露出小纖腰的同時也讓整體身型看來更加修長,外套bling bling的效果也散發一絲高調的舞台搖滾氣息。而凱亞葛柏則是用Saint Laurent冬季系列的黑白撞色外套搭亮片高領短版上衣,外套的短袖口露出內搭的亮片元素,集優雅、個性、華麗於一身。