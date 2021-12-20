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快車肉乾×浪味仙 鹹甜系「蜜汁肉乾浪味仙」新登場
春節將至，許多人家中也開始準備應景的零嘴。台灣肉乾品牌「快車肉乾」今年攜手經典零食「浪味仙」，攜手推出「蜜汁肉乾口味浪味仙」，讓民眾品嚐經典的螺旋餅乾的同時，也能嚐到甘甜的蜜汁香氣。
發跡於台北南門市場的快車肉乾，至今已有30餘年的歷史，標榜選用新鮮豬後腿肉，搭配釀造180天的古早味醬油醃製，並且手工現烤，提供杏仁薄脆肉紙、招牌特厚豬肉乾等不同商品，也成為網路上的人氣肉乾品牌。至於「浪味仙」則是有50年歷史的國民餅乾品牌，也是許多人的童年回憶。在電影「永恆族」之中，也曾出現浪味仙的身影，大大增加浪味仙的知名度與話題性。
快車肉乾攜手浪味仙所推出「蜜汁肉乾口味浪味仙」，即是使用浪味仙招牌的螺旋造型餅，還原出快車肉乾的蜜汁醬香，讓民眾一次可以享受到兩種經典零嘴的滋味，自即日起於樂天市場率先開賣，每包30元；另有原味、蜜汁肉乾各2包的組合箱，每箱110元，早鳥預購可享9折優惠。
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