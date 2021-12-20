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老虎圖騰配花朵印花 BOSS農曆新年系列好優雅
2022即將迎來農曆虎年，相關應景的時尚單品也陸續上市。BOSS特別將形象威猛偏向男性化的老虎元素，搭上盛開的花朵打造出優雅女裝，而男裝則讓老虎的頭像和虎紋充分展現霸氣。
BOSS農曆新年系列主打紅、紫、黑和米色，女裝部分主要就是運用米色傳達出柔和感，並運用老虎搭配花朵的圖騰打造出繁複印花，無論是洋裝、長袖T恤、毛衣等，都保留了溫婉女性特質。男裝的紅與黑色主軸充滿個性，虎頭、老虎肖像、虎紋印花栩栩如生，棒球外套、羊毛針織衫等單品都非常帥氣。另外還有虎紋皮革球鞋、領帶、棒球帽和內衣系列，讓每個造型小細節都能很有年味。
而這次BOSS在一些款式上也使用了有機棉、永續原料來製作，響應環保。全系列現已於全台BOSS專門店正式上市。
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