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王力宏「麵對」引爆南投人熱議 市長喊話歡迎來吃意麵

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投市長宋懷琳臉書粉絲專頁貼文感謝力宏幫忙推廣意麵。圖／擷取自南投市長宋懷琳臉書
南投市長宋懷琳臉書粉絲專頁貼文感謝力宏幫忙推廣意麵。圖／擷取自南投市長宋懷琳臉書

藝人王力宏李靚蕾婚變風波鬧得沸沸揚揚，王力宏昨天（19日）深夜發表聲明，卻被網友揪出錯字連篇，其中「我願『意麵』對」引爆南投人熱議，因意麵是南投市知名美食，民眾上網瘋狂討論，南投市長宋懷琳也跟上時事哏在臉書粉絲專頁貼文，「我願『意麵』溫暖你的胃」，感謝力宏幫忙推廣意麵，並歡迎民眾到南投來吃意麵。

王、李兩人婚變浮上檯面後，王起初對於李的相關指控，並未直接做出回應，直至昨天深夜才發表聲明，並指控5年婚姻都活在恐懼、勒索、和威脅之下；只不過，網友對其聲明並不埋單，也被揪出他錯字連篇，還將前妻李靚蕾的日文名字「西村美智子」打成「西春美智子」，為此也多次刪除文章，並放上修正版本。

其中，王力宏在第一版本的千字文聲明中，將「面對」寫成「麵對」，而有「我願『意麵』對你所有的要求」，而因意麵是南投市知名美食，意外引發民眾在地方臉書社團「南投人聊天室」中熱議，有人貼文指出「王力宏，你不知道的是『意麵』南投的最讚」，就連南投市長宋懷琳也在其臉書專頁感謝力宏幫忙推廣意麵。

「宋懷琳 南投琳好」臉書粉絲專頁今也跟上明星婚變的時事哏，PO出宋市長捧麵大廚照，照片上溫馨喊話「我願『意麵』溫暖你的胃」，並貼文指出，「力宏的聲明都提到意麵喔！南投意麵就是讚」，感謝力宏幫南投推廣意麵，也強調「最好吃的意麵在南投」，歡迎大家來吃。文末則註明記是「搏君一笑，請勿認真」。

對此，宋懷琳今受訪表示，這兩天各界都很關注相關新聞，她也有看了一下，但人家的家務事不好評論，但希望雙方能理性面對彼此的事，和平落幕；對於他的錯別字意外突顯出了「意麵」，幫南投意麵打了一下小廣告，感到很謝謝，而大家也都知道南投最好吃，真的歡迎大眾到南投市來吃意麵。

王力宏昨天（19日）深夜發表聲明，卻被網友揪出錯字連篇，其中「我願『意麵』對」引發南投人熱議。圖／讀者提供
王力宏昨天（19日）深夜發表聲明，卻被網友揪出錯字連篇，其中「我願『意麵』對」引發南投人熱議。圖／讀者提供
南投市長宋懷琳臉書粉絲專頁貼文感謝力宏幫忙推廣意麵。圖／擷取自南投市長宋懷琳臉書
南投市長宋懷琳臉書粉絲專頁貼文感謝力宏幫忙推廣意麵。圖／擷取自南投市長宋懷琳臉書

南投 李靚蕾 王力宏

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