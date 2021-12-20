徐玄示範！換配件就換風格 HUBLOT鑽表耶誕跑趴神物

出身韓國傳奇女團「少女時代」的徐玄，甜美的外貌、善良又聰明的零負評形象深受喜愛，近年來更積極以演員的身份活躍於娛樂圈，新作將與羅仁宇搭檔演出漫改劇「魔咒的戀人」，正在如火如荼地拍攝中。隨著耶誕腳步近，歐膩近日也在IG上為粉絲送上佳節祝福，一系列優雅美照更一口氣混搭了多款宇舶表（HUBLOT）的Hublot Big Bang One Click 鑽表並更換彩色表帶，展現奢華時尚魅力。

徐玄配戴的表款包括中，除了搶眼的精鋼鑽表，還有品牌以獨門合金「皇金」（King Gold）打造的表款，色澤亮眼又高貴，表圈上的六顆螺絲讓人遠遠就能辨識出HUBLOT。而One Click系列單鍵快拆表帶裝置，設計靈感源於汽車安全帶，只需分別按壓12點上方和6點下方的梯形按鍵，即可更換上下段表帶，隨心所欲輕鬆變換造型。徐玄在IG的照片中就換搭了時尚的黑色表帶和充滿耶誕節慶感的紅色表帶，讓同一套衣服的穿搭變化出截然不同的視覺效果！ 南韓女星徐玄在IG分享配戴HUBLOT腕表的耶誕穿搭。圖／摘自IG 南韓女星徐玄在IG分享配戴HUBLOT腕表的耶誕穿搭。圖／摘自IG Big Bang 41毫米皇金鑽表，112萬2,000元。圖／宇舶表提供 Big Bang One Click 39毫米精鋼鑽表，45萬5,000元。圖／宇舶表提供 南韓女星徐玄在IG分享配戴HUBLOT腕表的耶誕穿搭。圖／摘自IG 經典融合系列皇金計時碼表45毫米，108萬9,000元。圖／宇舶表提供 南韓女星徐玄在IG分享配戴HUBLOT腕表的耶誕穿搭。圖／摘自IG