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Pandora耶誕套組甜甜價！迪士尼雪寶、斑比獻祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供

本週末就是耶誕節了。不論是送禮或跑趴裝扮，來自丹麥的Pandora冬季珠寶系列，將令人驚嘆的夜空和閃爍繁星、和充滿耶誕氣息的符號畫作閃耀奪目的首飾，為每個珍貴時刻注入閃耀魅力，並自即日起至12月26日止更多款溫馨耶誕限定套組，象徵璀璨回憶的Timeless系列套組，以及充滿純真與夢想氣息的Disney系列套組等，陪伴所有人歡度這個相聚的季節。

延續本季的星空主題，Pandora推出最新的串飾。其中一款設計刻畫耶誕老人乘著由馴鹿拉的雪橇發送禮物，另一件作品的耶誕老人則坐在一輪彎月上，身旁垂掛著一顆鍍14k金的星星，象徵他將歡樂帶給大家的夢想。經典元素如耶誕雪球、耶誕樹、薑餅人及天使等也都沒缺席，今年還有Disney x Pandora系列，包括925銀勾勒出的「冰雪奇緣」雪寶以及「小鹿斑比」斑比與桑普吊飾，分別鐫刻著「I like warm hugs! 」以及「Merry Christmas」字句，以充滿童趣的可愛身影送上耶誕祝福。

璀璨寶石項鍊耳環套組，原價5,360元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供
璀璨寶石項鍊耳環套組，原價5,360元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供
湛藍寶石項鍊耳環套組，原價7,360元，套組優惠價5,980元。圖／PANDORA提供
湛藍寶石項鍊耳環套組，原價7,360元，套組優惠價5,980元。圖／PANDORA提供
迪士尼「小鹿斑比」斑比與桑普吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供
迪士尼「小鹿斑比」斑比與桑普吊飾，2,480元。圖／PANDORA提供

PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
薑餅人吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
薑餅人吊飾，1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
璀璨雪花手鍊串飾套組，原價6,560元元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
璀璨雪花手鍊串飾套組，原價6,560元元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
Disney手鍊串飾套組，原價6,460元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
Disney手鍊串飾套組，原價6,460元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
Disney串飾套組，原價6,140元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
Disney串飾套組，原價6,140元，套組優惠價5,380元。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
PANDORA推出充滿耶誕氣息的套組，自己配戴或送禮都很適合。圖／PANDORA提供
聖誕樹串飾，2,080元。圖／PANDORA提供
聖誕樹串飾，2,080元。圖／PANDORA提供

夢想 Disney 繁星

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