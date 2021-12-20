中部的朋友看過來！六間美味的中部火鍋推薦給你 原味火鍋、涮涮鍋、壽喜燒還有超浮誇的華麗火鍋
中部朋友敲碗的火鍋在這裡，這篇收藏起來讓你有個暖冬！
苗栗縣/頭份市
敝姓鍋主打「老饕炒雞鍋」和「高大鮮乳牛奶鍋」，起司牛奶鍋都是一整罐高大牧場牛奶，還有虱目魚皮丸、腐皮等特色加點配菜，屬於中高價位的個人涮涮鍋。（MENU美食誌莊凱婕提供）
台中市/西屯區
台中逢甲夜市浮誇華麗火鍋，從中午營業到晚上10點。火鍋不只裝潢復古美麗，就連自助區的茶水杯也是很有復古風格。白飯可以無限續吃，且加價35元升級成蔥肉拌飯，也一樣可以無限續吃喔！(MENU美食誌Guo提供）
台中市/南屯區
目前僅有北屯中清店及南屯公益店兩間分店，整體裝潢相當日式禪風。湯棧分有兩種肉品，一種是比較貴的冷藏肉鍋物 $398 元 + 10% 起，另一種則是冷凍重組肉類的鍋物 $298 + 10% 起。（MENU美食誌3ㄓ&小又的美食大冒險提供）
彰化縣/員林市
位於彰化縣員林市大同路上，有自己的停車場，新鮮的菜盤，以及頂級肉品及海鮮，更有明治冰淇淋吃到飽。花雕燒酒風味鍋，加價29元，湯頭愈煮愈香甜，但是喝完不能開車喔！（MENU美食誌Hann提供）
雲林縣/虎尾鎮
位在嘉義大街上，周邊造景流水和寬敞占地相當霸氣。除了提供不同肉類、海鮮選擇的原味鍋物、壽喜燒之外，還有八種風味湯頭可以選擇， 以及部分熟食小菜、炸物小點可以單點。（MENU美食誌JC.小凱提供）
嘉義市/西區
火鍋原味湯頭的可以選擇「炒」或是「涮」，炒的話會先上鍋子爆香洋蔥之後再加入高湯，整體香味會比較香。雖然主打火鍋，但韓式烤肉也十分好吃，裡頭的高麗菜也放得很多且湯頭喝起來也好喝！（MENU美食誌Bei Tai提供）
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