喵星人喜歡「團成一團」？ 故宮沈周團貓圖有玄機

2019年故宮月曆的主題從12生肖改為貓，並由故宮精品臉書的粉絲票選古畫中最受歡迎的貓咪登上月曆，引爆話題和買氣。其中明代沈周的「寫生冊 貓」，將貓兒蜷曲身體的輪廓，化成一個圓團，可愛的模樣惹人憐愛。故宮精品也將真貓「團成一團」的模樣放上臉書，和沈周的團貓圖來個「神還原」。這隻古畫中的知名喵星人近日再度登場故宮，於故宮北院的「航向天方—15世紀的伊斯蘭印象」特展中現身。

然而，特展中對沈周團貓圖的說明文字是，明沈周〈寫生冊 貓〉將貓兒蜷曲身體的輪廓，化成一個可愛圓團，類似設計也見於土耳其托普卡匹皇宮（Topkapi Palace）團貓圖，反映出伊斯蘭藝術家對天朝圖像的模仿。如果沈周的團貓圖是對真貓的「神還原」，土耳其托普卡匹皇宮的團貓圖，是否也只是針對貓咪喜歡「團成一團」的如實繪畫，說不上是對中國畫家圖像的「致敬」？

對此，「「航向天方」策展人邱士華指出，貓咪雖常有盤曲的動作，但本幅中頭的位置及身體的特別拉長，並不合於貓的身體結構；現實中的貓咪即使捲曲成圓形，也不會做出「頭伏其中，張目側望」這種高難度動作，貓的腳爪也不會如畫中般張開。這些證據都證明沈周繪畫此貓並非單純的「寫生」，而是將貓刻意團成渾圓，所富含的幽默趣味和調皮情態。

邱士華認為，15世紀的中國繪畫出現一種「一團和氣」的風格，喜歡在畫中展現「團成一團」的線條，寓意吉祥寓意。土耳其托普卡匹皇宮的團貓圖，反映的是伊斯蘭藝術家對中國「一團和氣」風格的模仿。