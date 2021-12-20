迎新年！小米推9款智慧健康新品 循環空氣淨化器首登場

除舊佈新的季節，替家中添購或是更新各式清潔家電可說是最皆大歡喜的選擇。小米一口氣發表9款清潔、健康新品，包含大掃除必備「Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版」及「Xiaomi無線吸塵器G11」；居家空氣淨化神器「Xiaomi空氣循環淨化器」、「Xiaomi空氣淨化器4 Pro」、「Xiaomi空氣淨化器4」與「Xiaomi空氣淨化器4 Lite」；另外還有超前部署年後甩肉必備「Redmi手錶2 Lite」、「Redmi手環Pro」，以及年假外出居家保護助手「Xiaomi智慧攝影機標準版2K」，從年前到年後，一次搞定所有需求。

其中最受矚目的就是首度登場的Xiaomi空氣循環淨化器，結合空氣清淨機與循環扇，兼具淨化、涼風、循環功能一機多用、滿足四季的不同需求，並提供0°、45°、85°的3段俯仰抬頭及90°左右擺頭角度，淨化同時輸出8公尺遠距循環風，加速全屋空氣流動，讓室內空氣淨化更有效率。內建VOC感應器、PM2.5感應器、溫濕度感應器等多重環境感應器，可精準且即時監測室內汙染物、溫濕度變化，並顯示於機身的OLED觸控螢幕及多彩狀態燈環，在待機狀態下，也能依據空氣品質自動開啟淨化功能。Xiaomi空氣循環淨化器售價11,995元，於12月31日前購買，即享早鳥價10,995元，還可以595元加購米家恆溫電水壺或米家無線吸塵器mini。

而為了滿足用戶生活中不同空間大小的各種空氣淨化需求，小米推出Xiaomi空氣淨化器4系列，包含4 Pro、4及4 Lite共3款，皆配備高精密度PM2.5雷射感應器、溫度與濕度感應器，可偵測最小至0.3μm的微粒及室內溫溼度狀態；採用3合1濾網，包含主要濾網、小米高效濾網、高品質活性碳濾網，搭配360度全方位進氣口，達成高CADR值的潔淨功效。

另外，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra也升級推出集塵版，配備雙風道灰塵收集設計，掃除完畢回到充電座時，可自動以16500 Pa的超強氣流快速清空掃拖機器人的集塵盒，集塵座配備4L超大集塵袋，最多可支援10次完整清潔，滿了即可拋棄，大約使用45天才需替換一次，省時且不沾手。建議售價14,995元，將於2022年1月1日起正式開賣，現在預購即享早鳥預購價13,495元，再贈預購禮米家無線吸塵器mini。

還有全新升級電動防纏繞地刷的Xiaomi無線吸塵器G11，內建3段式鈍刀片，能夠自動且安全地割斷纏繞在刷頭上的惱人毛髮，另附有電動除蟎刷、毛刷吸頭及隙縫吸頭3款刷頭，滿足用戶不同清潔情境，輕鬆進行更換。