PlayStation推節日限時優惠 多款PS5、PS4遊戲5折起

迎接歲末節慶歡樂團聚的氛圍，台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，即日起至2022年1月2日推出「PlayStation節日限時優惠」。於全台PlayStation特約經銷商購買精選PlayStation 5、PlayStation 4藍光光碟版遊戲均可享有優惠，包括PS5遊戲《DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》，以及PS4遊戲《Ghost of Tsushima導演剪輯版》、《The Last of Us II》等，最低折扣5折起，包括優惠數量有限，售完即止。另外，凡於指定PlayStation特約經銷商購買PlayStation Store禮物卡滿1,000元，即可獲贈證件套乙個，數量有限，送完即止。

稍早，PlayStation也宣布為PS5家族加入更多顏色的彩色DualSense無線控制器配件，包括星幻粉、星光藍及銀河紫，是繼先前推出星塵紅和午夜黑2款顏色的之後，最新的銀河系色彩生力軍，建議零售價2,280元，將於2022年1月14日全球上市。PlayStation同時也亮相了全系列銀河系新色的PS5主機護蓋，用戶僅需移除原來的白色PS5主機護蓋，並將新的主機護蓋扣入定位即可與同色系的DualSense無線控制器搭配使用，建議零售價為1,680元，將從2022年1月21日起陸續上市。 全系列銀河系新色的PS5主機護蓋，建議零售價為1,680元。圖／SIET提供 即日起凡於指定PlayStation特約經銷商購買PlayStation Store禮物卡滿1,000元，即可獲贈證件套乙個。圖／SIET提供 DualSense無線控制器配件新色，包括星幻粉、星光藍及銀河紫，建議零售價2,280元，將於2022年1月14日全球上市。圖／SIET提供