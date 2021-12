PlayStation推節日限時優惠 多款PS5、PS4遊戲5折起

迎接歲末節慶歡樂團聚的氛圍,台灣索尼互動娛樂(SIET)宣布,即日起至2022年1月2日推出「PlayStation節日限時優惠」。於全台PlayStation特約經銷商購買精選PlayStation 5、PlayStation 4藍光光碟版遊戲均可享有優惠,包括PS5遊戲《DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》,以及PS4遊戲《Ghost of Tsushima導演剪輯版》、《The Last of Us II》等,最低折扣5折起,包括優惠數量有限,售完即止。另外,凡於指定PlayStation特約經銷商購買PlayStation Store禮物卡滿1,000元,即可獲贈證件套乙個,數量有限,送完即止。

稍早,PlayStation也宣布為PS5家族加入更多顏色的彩色DualSense無線控制器配件,包括星幻粉、星光藍及銀河紫,是繼先前推出星塵紅和午夜黑2款顏色的之後,最新的銀河系色彩生力軍,建議零售價2,280元,將於2022年1月14日全球上市。PlayStation同時也亮相了全系列銀河系新色的PS5主機護蓋,用戶僅需移除原來的白色PS5主機護蓋,並將新的主機護蓋扣入定位即可與同色系的DualSense無線控制器搭配使用,建議零售價為1,680元,將從2022年1月21日起陸續上市。 全系列銀河系新色的PS5主機護蓋,建議零售價為1,680元。圖/SIET提供 即日起凡於指定PlayStation特約經銷商購買PlayStation Store禮物卡滿1,000元,即可獲贈證件套乙個。圖/SIET提供 DualSense無線控制器配件新色,包括星幻粉、星光藍及銀河紫,建議零售價2,280元,將於2022年1月14日全球上市。圖/SIET提供