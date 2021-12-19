聽新聞
test
0:00 / 0:00
PlayStation推節日限時優惠 多款PS5、PS4遊戲5折起
迎接歲末節慶歡樂團聚的氛圍，台灣索尼互動娛樂（SIET）宣布，即日起至2022年1月2日推出「PlayStation節日限時優惠」。於全台PlayStation特約經銷商購買精選PlayStation 5、PlayStation 4藍光光碟版遊戲均可享有優惠，包括PS5遊戲《DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》，以及PS4遊戲《Ghost of Tsushima導演剪輯版》、《The Last of Us II》等，最低折扣5折起，包括優惠數量有限，售完即止。另外，凡於指定PlayStation特約經銷商購買PlayStation Store禮物卡滿1,000元，即可獲贈證件套乙個，數量有限，送完即止。
稍早，PlayStation也宣布為PS5家族加入更多顏色的彩色DualSense無線控制器配件，包括星幻粉、星光藍及銀河紫，是繼先前推出星塵紅和午夜黑2款顏色的之後，最新的銀河系色彩生力軍，建議零售價2,280元，將於2022年1月14日全球上市。PlayStation同時也亮相了全系列銀河系新色的PS5主機護蓋，用戶僅需移除原來的白色PS5主機護蓋，並將新的主機護蓋扣入定位即可與同色系的DualSense無線控制器搭配使用，建議零售價為1,680元，將從2022年1月21日起陸續上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言