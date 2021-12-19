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鮑魚、龍蝦入饌！玖尹年菜開賣 還有星國「撈魚生」
迎接即將到來的農曆新年，主打新派粵菜、精緻港點的「玖尹」中餐廳，以和牛、鮑魚、龍蝦等食材，推出一系列外帶年菜料理，並有台式、港式佛跳牆餐點可供選擇，自即日起開放預購。
本次玖尹推出的「團圓年菜外帶套餐」，以粵式料理為基礎，並加入星、台、日等地的料理手法，採6人份量，共有10道特色料理，包括有玖尹四囍滿拼盤、清蒸龍虎斑、黑松露波士頓龍蝦、橙皮炆火牛小排。其中「玖尹四囍滿拼盤」內含澳洲黑椒和牛捲、廣東玫瑰豉油雞腿、椒麻醬南非鮑魚、蘋果炙燒烏魚子塔等海陸食材；「橙皮炆火牛小排」則是將澳洲帶骨牛小排慢煮14小時再香煎，最後淋上由牛肉高湯、中藥材與蜜橙皮融合而成的醬汁品嚐。至於「蒲燒鰻魚糯米飯」則是將港式煲仔飯結合日本鰻魚飯的概念，而「黑松露波士頓龍蝦」則是藉由義大利黑松露為波士頓龍蝦肉增添芬芳。
6人份團圓年菜外帶套餐每套10,888元，可於小年夜至年初二取用。另外玖尹也以鮑參翅肚等食材，推出「閩南炖寶台式佛跳牆」、「港式山珍海味佛跳牆」兩款不同風格的佛跳牆，每盅各為4,888、5,888元，早鳥優惠現省300。同時另有櫻花蝦XO醬、干貝蘿蔔糕、椰香棗皇糕等不同禮盒。針對除夕團圓飯，玖尹也推出8道式的桌餐方案，並加入新加坡經典的「撈魚生」元素，6人15,888元、4人10,688元。
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