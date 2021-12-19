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鮮草莓羅蘭蛋糕、泰式香蘭可麗露 聖誕限定甜點上桌
繼11月推出黑嘉侖草莓巧克力蛋糕、鮮草莓奶油起司盒等品項後，BAC本次推出聖誕限定版「「雪天使 鮮草莓羅蘭蛋糕」。選用比一般蛋糕更具香氣的羅蘭蛋糕為基底，上層鋪滿蓬鬆的法式香緹鮮奶油，並以香草奶油餡夾入台灣新鮮草莓作為內餡，並於頂層鋪上在地草莓作為點綴，僅限於即日起至12月26期間販售，6吋售價950元。
呼應聖誕與新年佳節，Lady nara此次推出一系列聖誕新年餐點。其中台灣限定甜點「天使之鈴－香蘭可麗露」，使用泰國代表性的香料香蘭，加上法式甜點概念，打造出香蘭可麗露，除了有著焦糖外殼外，入口也能品嚐到淡雅的香蘭香氣。
除此之外，Lady nara還將經典西式餐點，結合泰國黃、綠咖哩，推出了「香料羊排佐薄荷綠咖哩」，讓薄荷綠咖哩醬、泰式香料為羊排增添風采，每套990元。至於「威靈頓牛排佐泰式黃咖哩」，則將英國經典料理配上香茅松露醬，還有黃咖哩醬與生菜，帶出味覺上的層次感，每套990元。另外還有泰式綠奶茶、微醺泰式綠奶茶同步上市。即日起至1月16日期間，Lady nara推出天使之鈴單人套餐，內含上述主餐2選1、飲料2選1，並可免費獲贈香蘭天使之鈴，每套1,160元。
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