快訊

一張圖看天氣！ 颱風影響周二全台有雨 冷氣團周末急凍

大新竹要來了？柯建銘談修法時程「拚明年大選」

耶誕球吊飾、金銀紅色水壺 PRADA假日系列美呆了！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
紅色皮革套撲克牌組，18,000元。圖／PRADA提供
紅色皮革套撲克牌組，18,000元。圖／PRADA提供

每年到了耶誕、跨年兩大年底重要節日，許多人都會趁機和親朋好友相聚，在歲末年終之時一起享受溫馨的餐敘時光。也有不少人喜歡在這個特別的時節裡互贈禮物慰勞彼此的辛勞，這時可以增添過節氣氛的居家類、桌遊商品更是受到歡迎。今年PRADA的Holiday假日系列就推出了眾多這類型的品項，從蠟燭、耶誕球吊飾、撲克牌到西洋棋組等等一應俱全，搭配上時髦俐落的設計外觀，絕對能勾起大家的收藏之心！

家裡只要有一棵耶誕樹，點綴出濃厚節慶氛圍就不是什麼難事。PRADA的Holiday假日系列當中的一組紅白玻璃耶誕球吊飾組，以幾何圖騰呈現摩登現代感，放上耶誕樹瞬間就能裝飾出帶著喜慶的溫馨節日氣息。經典標誌蠟燭則是搭配銀色鏡面盤，簡約外型更顯時尚。備受歡迎的三角logo不銹鋼水壺系列，則是推出了非常有耶誕氣息的紅、金、銀三色款，光是擺放在桌上就是最佳裝飾品。

此外，桌遊系列也有不少造型精美的品項，像是紅色的撲克牌組特別搭配了同色的皮革收納套，方便攜帶又精緻有型，另外也有黑色皮革封套組。喜歡棋藝類的人，也可選擇皮革西洋棋、皮革圍棋組。而像是包含籌碼和其他道具的麻將組、撲克牌遊戲組，也都是數量不多、非常適合品牌粉絲收藏的稀有品項。

三角logo紅色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
三角logo紅色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革圍棋組，18萬元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革圍棋組，18萬元。圖／PRADA提供
玻璃耶誕球吊飾，11,000元。圖／PRADA提供
玻璃耶誕球吊飾，11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革撲克牌遊戲組，18萬元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革撲克牌遊戲組，18萬元。圖／PRADA提供
三角logo金色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
三角logo金色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
經典標誌蠟燭，6,100元。圖／PRADA提供
經典標誌蠟燭，6,100元。圖／PRADA提供
三角logo銀色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
三角logo銀色不銹鋼水壺，3,900元。圖／PRADA提供
玻璃耶誕球吊飾，11,000元。圖／PRADA提供
玻璃耶誕球吊飾，11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革封套撲克牌組(三副牌)，22,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革封套撲克牌組(三副牌)，22,000元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革麻將組，18萬元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革麻將組，18萬元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革西洋棋組，18萬元。圖／PRADA提供
Saffiano皮革西洋棋組，18萬元。圖／PRADA提供
經典標誌蠟燭，6,100元。圖／PRADA提供
經典標誌蠟燭，6,100元。圖／PRADA提供
PRADA的Holiday假日系列。圖／PRADA提供
PRADA的Holiday假日系列。圖／PRADA提供

桌遊 PRADA 圍棋

延伸閱讀

宣導四大住宅政策 營建署舉辦耶誕同樂會

迎接耶誕在台中！柳川水光雕超夢幻　10公尺珍奶、冰藍色聖誕樹必拍

Omicron來襲歐洲耶誕變調 荷蘭祭封鎖措施

舊金山耶誕奇觀 警力維安、木板包覆玻璃防搶

相關新聞

鮮草莓羅蘭蛋糕、泰式香蘭可麗露！聖誕限定甜點上桌

繼11月推出黑嘉侖草莓巧克力蛋糕、鮮草莓奶油起司盒等品項後，BAC本次推出聖誕限定版「「雪天使 鮮草莓羅蘭蛋糕」。選用比...

耶誕球吊飾、金銀紅色水壺 PRADA假日系列美呆了！

每年到了耶誕、跨年兩大年底重要節日，許多人都會趁機和親朋好友相聚，在歲末年終之時一起享受溫馨的餐敘時光。也有不少人喜歡在...

宣傳《駭客任務》續集 女主角凱莉穿「綠雨」造型禮服

時隔18年總算再度推出續作的《駭客任務：復活》，受到許多影迷的關注，除了男主角基努李維（Keanu Reeves）因多年...

看好需求 「杉」進台中公益商圈讓消費者站著吃

台中市公益路知名餐廳林立，加上交通繁忙，停車不易，餐廳要在此立足十分不易，但發跡一中商圈的HUN混餐飲集團，繼「宅」、「...

熱甜湯、雞湯、甜米糕上桌！好丘、好好食房冬日暖暖吃

寒冷的天氣中，總令人想要來點溫暖的甜品、熱湯補身。「好丘」本季於信義店，推出桂圓紫米酒釀湯圓、丘可歐蕾等暖身的熱甜品與茶...

LA ONE烘焙坊來了！簡天才前進北高雄美術館生活圈

在高雄擁有THOMAS CHIEN法式餐廳、LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房三家餐廳，以及兩家LA ONE烘焙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。