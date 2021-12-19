耶誕球吊飾、金銀紅色水壺 PRADA假日系列美呆了！

每年到了耶誕、跨年兩大年底重要節日，許多人都會趁機和親朋好友相聚，在歲末年終之時一起享受溫馨的餐敘時光。也有不少人喜歡在這個特別的時節裡互贈禮物慰勞彼此的辛勞，這時可以增添過節氣氛的居家類、桌遊商品更是受到歡迎。今年PRADA的Holiday假日系列就推出了眾多這類型的品項，從蠟燭、耶誕球吊飾、撲克牌到西洋棋組等等一應俱全，搭配上時髦俐落的設計外觀，絕對能勾起大家的收藏之心！

家裡只要有一棵耶誕樹，點綴出濃厚節慶氛圍就不是什麼難事。PRADA的Holiday假日系列當中的一組紅白玻璃耶誕球吊飾組，以幾何圖騰呈現摩登現代感，放上耶誕樹瞬間就能裝飾出帶著喜慶的溫馨節日氣息。經典標誌蠟燭則是搭配銀色鏡面盤，簡約外型更顯時尚。備受歡迎的三角logo不銹鋼水壺系列，則是推出了非常有耶誕氣息的紅、金、銀三色款，光是擺放在桌上就是最佳裝飾品。