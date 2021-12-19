耶誕球吊飾、金銀紅色水壺 PRADA假日系列美呆了！
每年到了耶誕、跨年兩大年底重要節日，許多人都會趁機和親朋好友相聚，在歲末年終之時一起享受溫馨的餐敘時光。也有不少人喜歡在這個特別的時節裡互贈禮物慰勞彼此的辛勞，這時可以增添過節氣氛的居家類、桌遊商品更是受到歡迎。今年PRADA的Holiday假日系列就推出了眾多這類型的品項，從蠟燭、耶誕球吊飾、撲克牌到西洋棋組等等一應俱全，搭配上時髦俐落的設計外觀，絕對能勾起大家的收藏之心！
家裡只要有一棵耶誕樹，點綴出濃厚節慶氛圍就不是什麼難事。PRADA的Holiday假日系列當中的一組紅白玻璃耶誕球吊飾組，以幾何圖騰呈現摩登現代感，放上耶誕樹瞬間就能裝飾出帶著喜慶的溫馨節日氣息。經典標誌蠟燭則是搭配銀色鏡面盤，簡約外型更顯時尚。備受歡迎的三角logo不銹鋼水壺系列，則是推出了非常有耶誕氣息的紅、金、銀三色款，光是擺放在桌上就是最佳裝飾品。
此外，桌遊系列也有不少造型精美的品項，像是紅色的撲克牌組特別搭配了同色的皮革收納套，方便攜帶又精緻有型，另外也有黑色皮革封套組。喜歡棋藝類的人，也可選擇皮革西洋棋、皮革圍棋組。而像是包含籌碼和其他道具的麻將組、撲克牌遊戲組，也都是數量不多、非常適合品牌粉絲收藏的稀有品項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言