宣傳《駭客任務》續集 女主角凱莉穿「綠雨」造型禮服

時隔18年總算再度推出續作的《駭客任務：復活》，受到許多影迷的關注，除了男主角基努李維（Keanu Reeves）因多年來低調樸實的行事作風吸引死忠粉絲愛戴之外，當年帥氣俐落的女主角凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也是大家期待的焦點。

最近凱莉安摩絲出席《駭客任務：復活》首映會時，身穿一間黑色絲綢禮服，妙的是禮服裙擺上的綠銀色線條讓人馬上就聯想到《駭客任務》系列電影中的綠雨（Green rain，或稱代碼瀑布）元素，呼應電影鮮明特色，可以說是為電影而生也不為過。