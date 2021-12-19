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宣傳《駭客任務》續集 女主角凱莉穿「綠雨」造型禮服

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服，和後方海報的畫面對照起來可以說是完美呼應。圖／摘自IG
Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服，和後方海報的畫面對照起來可以說是完美呼應。圖／摘自IG

時隔18年總算再度推出續作的《駭客任務：復活》，受到許多影迷的關注，除了男主角基努李維（Keanu Reeves）因多年來低調樸實的行事作風吸引死忠粉絲愛戴之外，當年帥氣俐落的女主角凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）也是大家期待的焦點。

最近凱莉安摩絲出席《駭客任務：復活》首映會時，身穿一間黑色絲綢禮服，妙的是禮服裙擺上的綠銀色線條讓人馬上就聯想到《駭客任務》系列電影中的綠雨（Green rain，或稱代碼瀑布）元素，呼應電影鮮明特色，可以說是為電影而生也不為過。

而這件褶襉真絲雪紡禮服和斗篷還真的是由時尚品牌Oscar de la Renta為凱莉安摩絲量身打造的，裙擺看似綠雨的裝飾其實是綠色、銀色的亮片，放大看還能看到綠色串珠製成的「OscardelaRenta」字母，完美重現電影中最鮮明的畫面概念，這身造型也讓人更加期待時隔18年的《駭客任務：復活》會帶來哪些新的驚喜。

Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服。圖／摘自IG
Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服。圖／摘自IG
基努李維(右)與凱莉安摩絲曾於1999年帶來科幻動作片《駭客任務》，迄今仍是經典。圖／華納兄弟提供
基努李維(右)與凱莉安摩絲曾於1999年帶來科幻動作片《駭客任務》，迄今仍是經典。圖／華納兄弟提供
Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服，和後方海報的畫面對照起來可以說是完美呼應。圖／摘自IG
Oscar de la Renta以電影中所提的綠雨細節為凱莉安摩絲量身打造獨特的禮服，和後方海報的畫面對照起來可以說是完美呼應。圖／摘自IG
基努李維(右)與凱莉安摩絲回歸《駭客任務：復活》。圖／華納兄弟提供
基努李維(右)與凱莉安摩絲回歸《駭客任務：復活》。圖／華納兄弟提供

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