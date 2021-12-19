米其林星級餐廳也叫好！概念清酒IWA 5調配版本2登場

清酒與法餐，聽起來是兩條沒有交集的平行線；但若這清酒是出自香檳王（Dom Pérignon）前首席釀酒師理查．吉歐法依（Richard Geoffroy）之手，以香檳的調配（Assemblage）概念來釀製的概念清酒IWA 5，故事便大不相同。

2021下半年度，IWA清酒品牌與米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee合作，主廚李皞（Paul Lee）在規劃新一季菜單時，其中幾道菜色是以IWA 5去發想創作的，希望能與IWA 5搭配時，產生更多動人和充滿想像力的味覺感官火花。目前至Impromptu by Paul Lee餐廳用餐，只要點酒類搭配（wine pairing），就能感受IWA 5 調配版本2（Assemblage 2）清酒搭餐的廣大包容性。

其實在2021年春，喜愛美酒的饕客在米其林二星餐廳logy用餐，就可以點用單瓶的IWA 5來和當季的菜單一同搭配，品嘗由主廚田原諒悟（Tahara Ryogo）以IWA 5發想且精心創作的菜色。

IWA 5有5個主要組成成分。在米種與產地方面，由兵庫縣和富山縣的山田錦帶來流線型的酒體；岡山縣的雄町，帶來飽滿和紋理的口感；富山縣的五百萬石，使調配穩定。在酵母菌株方面，共採用5種不同的酵母菌株，包括實驗性菌株；再通過生酛技法，帶來額外的深度。最後再調配陳年清酒，賦予酒款更好的平衡性、豐富感和複雜度。

IWA 5並沒有一個固定的配方，而是透過每年重新思考的實驗過程中去釀製。IWA 5巧妙地發展，隨著一年過去，新的特性展露，且新的面向也出現。在未來，還可以透過垂直品飲的方式，進而去比較以不同「調配」所釀製的各款IWA 5。

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