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看好需求 「杉」進台中公益商圈讓消費者站著吃

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「杉」位在公益路與精誠路口，幾坪大的空間裡吧台簡潔明亮，走健康概念。記者黃寅／攝影
「杉」位在公益路與精誠路口，幾坪大的空間裡吧台簡潔明亮，走健康概念。記者黃寅／攝影

台中市公益路知名餐廳林立，加上交通繁忙，停車不易，餐廳要在此立足十分不易，但發跡一中商圈的HUN混餐飲集團，繼「宅」、「混」等餐廳之後，看好公益路上班族和健身族群的需求，推出新品牌「杉」，讓他們能在忙碌之餘，能以合理價位迅速找到自己需求的輕食和健康食品，在講究美食的公益商圈中獨樹一幟。

HUN混餐飲集團負責人陳詠翔年僅32歲，外型年輕，像個大學生。他以完全沒有餐飲經驗，而近年能在台中市一中、逢甲商圈和台北市西門鬧區開出多家餐廳，且年營業額上億元而聞名；這次推出新的餐廳型態，也再次引起市場注意。他並預測，杉的第二店明年也將在台北開出。

「杉」位在公益路與精誠路口，幾坪大的空間裡吧台簡潔明亮，但沒有設坐位區，只有10個立食區站位。陳詠翔說，因為知道附近不好停車，且大家生活忙碌，時間都有限，因此他們採線上點餐為主，大家加入LINE就可以點餐，並期待能做到6成客都是外帶。

而且，杉希望能達到大家對健康的需求，例如主食都是以舒肥（真空低溫烹調法）的方式製作，以達到少油、少鹽，再加上配料都是原型食物，基本上沒有什麼加工品，所以吃起來沒有負擔，再結合集團的明星商品義大利麵，因為是冷的、屬低GI值食品，不容易形成體脂肪，再加上好的蛋白質食物，所以可以補充到所有的營養。

他說，除了義大利麵，也有紫米飯、雞胸肉、牛菲力，比起所有的外食而言，陳詠翔有信心的說，這樣的食物可以幫助大家吃的健康，達到想要的體態。

至於採用立食，除了是因為空間小，餐廳裡聽到的也是法語的歌曲，希望讓大家到了外國吃健康沙拉的感覺，大家站著吃個沙拉，是很享受的感覺。

陳詠翔說，新店即日起至12月31日的試營運期間，來店消費即可獲得限量草木調口罩香氛貼。加入LINE好友成為會員並直接線上點餐，還可免費加選一項配料，實際供應依現場為主。

「杉」位在公益路與精誠路口，幾坪大的空間裡吧台簡潔明亮，但沒有設坐位區，只有10個立食區站位。記者黃寅／攝影
「杉」位在公益路與精誠路口，幾坪大的空間裡吧台簡潔明亮，但沒有設坐位區，只有10個立食區站位。記者黃寅／攝影
發跡一中商圈的HUN混餐飲集團，繼「宅」、「混」等餐廳之後，看好公益路上班族和健身族群的需求，推出新品牌「杉」。記者黃寅／攝影
發跡一中商圈的HUN混餐飲集團，繼「宅」、「混」等餐廳之後，看好公益路上班族和健身族群的需求，推出新品牌「杉」。記者黃寅／攝影

義大利 台中市 LINE

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