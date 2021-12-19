熱甜湯、雞湯、甜米糕上桌！好丘、好好食房冬日暖暖吃

寒冷的天氣中，總令人想要來點溫暖的甜品、熱湯補身。「好丘」本季於信義店，推出桂圓紫米酒釀湯圓、丘可歐蕾等暖身的熱甜品與茶飲，在寒冬中為身體注入甘甜的暖意。至於「好好食房」本季與孟耿如母親創辦的甜品品牌「婉婉」聯名，以雞湯、甜米糕搭配，推出2套不同內容的新春宅配組，讓民眾在家也能滋補一番。

考量北台灣冬季濕寒的天氣，四四南村好丘信義店推出一系列冬季暖身甜食。「桂圓紫米酒釀湯圓」選用屏東大花農場玫瑰花瓣、花東紫米發酵的酒釀，加入自製桂圓紅棗甜湯與紅白湯圓，讓酒釀香氣與玫瑰尾韻為冬季滋補能量，每份120元。「米香黑芝麻奶酪」則是以自製棉花糖奶酪搭配芝麻醬，再灑上北埔米香、芝麻黑糖漿，為女性暖暖補身，每份120元。

除此之外，信義店內同步推出3款冬季新飲品。「丘可摩卡」以高純度可可搭配濃縮咖啡，搭配桂花蜜漬檸檬片，為咖啡帶來了香甜的氣息，每杯180元。「丘可歐蕾」則用熱牛奶沖入高純度的可可醬、撒上可可粉，每杯160元。「焦糖紅玉鴛鴦」使用來自花蓮舞間茶心的紅玉茶葉，為港式鴛鴦增添紅玉特有茶香，每杯180元。

以慢熬雞湯為主打的「好好食房」，今年與創新中式甜點「婉婉」攜手，聯名推出2款新春宅配組。選用剝皮辣椒雞腿湯、菇菇雞腿湯、山藥蘋果雞腿湯、滋補藥燉雞腿湯等4款人氣雞湯，以長時間慢熬的湯底，讓民眾在家也能輕鬆享用溫潤滋味。同時並搭配上3款婉婉的甜米糕，分別為招牌黑糖桂圓米糕、玫瑰紫玉豆沙米糕、桂花白玉豆沙米糕。藉由風味各異的甜米糕，為年節餐桌增添樸質的甜蜜感。