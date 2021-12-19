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LA ONE烘焙坊來了！簡天才前進北高雄美術館生活圈

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
LA ONE冠軍咖啡精品禮盒「圓舞曲」賴昱權專屬配方掛耳包、法式點心。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE冠軍咖啡精品禮盒「圓舞曲」賴昱權專屬配方掛耳包、法式點心。圖／LA ONE Bakery提供。

在高雄擁有THOMAS CHIEN法式餐廳、LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房三家餐廳，以及兩家LA ONE烘焙坊，被媒體讚譽為「法餐南霸天」的簡天才師傅，擴大其餐飲版圖前進北高雄，全新烘焙坊美術館店將於12月20日至22日試營運，並於12月23日正式開幕，當天提供LA ONE會員限定獨享8折。

此外，全新烘焙坊美術館店也將於12月27日至29日舉辦為期三天9折活動。明年二月中旬更將於其二樓全新開幕LA ONE 披薩餐廳，由簡天才師傅及其廚藝團隊，共同為大家獻上義國風味美食料理。

這次全新烘焙坊美術館店的一日會員獨享全店購物8折優惠活動，是LA ONE歷來折扣最優惠的一次，現場提供多款招牌明星商品，有老饕最愛好評回購率100%的煙燻鮭魚、媒體點名台灣唯一的玉荷包吐司、與冠軍咖啡師強強聯手合作的咖啡掛耳包法式點心禮盒、應景也是世界最難搞的義大利水果麵包、熟客評價第一的黃金布里麵包、以及網路指名必買的肉桂捲、還有料理必備油蔥酥等等。

【LA ONE Bakery 美術館店】

地址：高雄市鼓山區翠華路391號1樓

電話：07-588-5961

營業時間：上午10:00至晚間9:30

【LA ONE PIZZA】（預定2022年02月開幕）

地址： 高雄市鼓山區翠華路391號2樓

電話：07-588-5635

LA ONE核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE玉荷包吐司禮盒。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE玉荷包吐司禮盒。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE黃金布里。圖／LA ONE Bakery提供。
LA ONE黃金布里。圖／LA ONE Bakery提供。

美術館 烘焙 咖啡

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