LA ONE烘焙坊來了！簡天才前進北高雄美術館生活圈
在高雄擁有THOMAS CHIEN法式餐廳、LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房三家餐廳，以及兩家LA ONE烘焙坊，被媒體讚譽為「法餐南霸天」的簡天才師傅，擴大其餐飲版圖前進北高雄，全新烘焙坊美術館店將於12月20日至22日試營運，並於12月23日正式開幕，當天提供LA ONE會員限定獨享8折。
此外，全新烘焙坊美術館店也將於12月27日至29日舉辦為期三天9折活動。明年二月中旬更將於其二樓全新開幕LA ONE 披薩餐廳，由簡天才師傅及其廚藝團隊，共同為大家獻上義國風味美食料理。
這次全新烘焙坊美術館店的一日會員獨享全店購物8折優惠活動，是LA ONE歷來折扣最優惠的一次，現場提供多款招牌明星商品，有老饕最愛好評回購率100%的煙燻鮭魚、媒體點名台灣唯一的玉荷包吐司、與冠軍咖啡師強強聯手合作的咖啡掛耳包法式點心禮盒、應景也是世界最難搞的義大利水果麵包、熟客評價第一的黃金布里麵包、以及網路指名必買的肉桂捲、還有料理必備油蔥酥等等。
【LA ONE Bakery 美術館店】
地址：高雄市鼓山區翠華路391號1樓
電話：07-588-5961
營業時間：上午10:00至晚間9:30
【LA ONE PIZZA】（預定2022年02月開幕）
地址： 高雄市鼓山區翠華路391號2樓
電話：07-588-5635
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言