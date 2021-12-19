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來阿里山「挖鑽石」！ 嘉義林管處推天文營限時報名
林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，明年1月8至9日、1月22至23日、2月19至20日舉辦3梯次「冬季大鑽石天文營」，12月22日上午9點開始報名，歡迎民眾一起來阿里山森林遊樂區「挖鑽石」。
嘉義林管處表示、阿里山國家森林遊樂區冬天適合觀星，氣候穩定少降雨，是亮星最多的季節。天狼星、獵戶座的「參宿七」。加上旁邊4顆一等星，連接形成天空中最大的六邊形大鑽石。
林管處推薦，森林遊樂區內小笠原觀景平台，無光害、無遮蔽，是最適合觀看冬季限定星空大鑽石的地點。
活動內容包含室內課程講解、介紹季節常見星座、星座相關故事傳說、戶外實體天文望遠鏡操作練習課程、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等活動。
嘉義市天文協會此次另準備數架手機遙控的天文望遠鏡，讓民眾除肉眼觀星，藉由工作人員操作的望遠鏡觀星以外，還可以透過自己的手機尋找想要看的星空目標。
活動於12月22日上午9點開放報名，活動期間將乘坐園區內電動遊園車，往返於主要地點，費用每人新台幣2300元，詳情可上嘉義林管處官網查詢。
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