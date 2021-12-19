法鼓山春聯「大菩提心」 明起全聯限量免費索取

從心提升虎年好福氣，2022年法鼓山春聯選用創辦人聖嚴法師所書「大菩提心」為題，贈與各界結緣。即起可至法鼓山海內外分支道場申請；明天開始，全聯福利中心各門市也將陸續限量提供，便利民眾就近索取。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，「菩提心」是他在聖嚴法師座下所學習到最重要的教誨，也是佛法最核心的內容。「大菩提心」的最佳詮釋，即是「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」。面對天災、疫情、動盪不安的人心和國際情勢，如何讓心不受環境影響，大家和平共處、永續生存在同一個地球村上，那就需要心靈環保，並且融合禮儀、生活、自然等各方面的環保觀。

因此，法鼓山以「大菩提心」作為年度主題，提倡「發大菩提心，利人即利己；學菩薩萬行，福慧滿人間。」祈願社會上彼此關懷，共同學習慈悲利他、智慧利己，相信2022會是充滿希望與光明的一年。