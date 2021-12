「龐德女郎」蕾雅瑟杜 為LV香水放送性感床照

最近在名導魏斯安德森電影《法蘭西特派週報》中有裸身鏡頭的「龐德女郎」蕾雅瑟杜(Léa Seydoux),再度入鏡路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)廣告,這次她主演的是最新曝光的Spell On You女性香水形象,由時尚導演Jean-Baptiste Mondino操刀,演繹愛侶間不可思議的吸引力法則。

近來都以俐落短髮造型示人的蕾雅瑟杜在廣告中身穿性感的細肩黑色上衣,和男模詮釋戀人間難分難捨的情慾張力。Jean-Baptiste Mondino的鏡位捕捉交纏的指尖、眷戀彼此胴體的氣息以及蕾雅瑟杜的眼神,呈現出慵懶日常氛圍,更顯浪漫。

Jean-Baptise Mondino表示:「我想呈現兩人感情的優雅脫俗與極致純粹,片中洋溢冒險氛圍,遠離世俗煩囂,正如同路易威登的傳世精神,多麼令人嚮往。」