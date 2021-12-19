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愛馬仕將積體電路變藝術！Arceau獅子圖騰工藝表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款，約240萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款，約240萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermes）於2021年尾，發表全新的Arceau Wild Singapore工藝腕表，與今年稍早公布的另一款長頸鹿工藝腕表一樣，是取材自愛馬仕合作多年的畫家Alice Shirley所繪製的絲巾圖案。「Singapore」在梵文中意指「獅子之城 」，因此這幅畫作以獅子為主角。獅子的臉在表盤中央自熱帶無花果樹的繁茂枝葉間浮現，守護著新加坡的島嶼自然生態

心繫自然生態的英國藝術家Alice Shirley，畫作讚頌這塊繁茂豐饒的島嶼令人驚歎的生物多樣性。新加坡是眾多鳥類的必經之地，紅樹林和雨林星羅棋布的個綠島嶼，讓候鳥在從北亞遷徙到澳大利亞之間的旅程能稍作停留。Alice Shirley描繪了熱帶雨林當地獨有的動植物。樹冠下可見的多數物種都是夜行動物，如蝙蝠、鼷鹿、豹貓和馬來西亞麝香貓等。

表盤更結合了兩種精彩的微型工藝打造 – 「打線接合」 與 「微繪」。「打線接合」為積體電路封裝產業中的專有名詞與製程，主要是利用極細的金屬線材將晶片及導線架連接起來的技術，使微小的晶片得以與外面的電路溝通。工匠先於金質底板塗繪背景清漆並將圖案輪廓臨摹其上，再對金線下方和周圍的元素進行細緻繪畫，透過筆刷層層細微繪製並於窯中烘乾，作為預先的準備。

接著開始進行「打線接合」。猶如在金質表盤上刺繡一般，工匠在表面接合僅頭髮三分之一粗細的25微米純金線，連結圖案的兩處而形成裝飾的金線段。這個過程首先要確定每條金線的起點和終點，在圖案表面上鑿洞做記號前，得遷就遠端結束的位置，然後將純金注入這些附著點，並與金線的兩端融合連接。圖案中獅子的臉龐與旁邊的樹葉就是用這技術裝飾，所營造出圖案視覺的穿透度和光影變化，為整個畫面增添了立體深度。

金線全裝飾好之後便交由微繪師為圖案其他部位繪畫上色，同時不能破壞已裝飾好的這些極纖細脆弱的金線，經過一周的耐心製作方能完成一個表盤。兩款作品分別搭配白金或玫瑰金材質41毫米圓形表殼，內裝載愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯，最後搭配由愛馬仕製表工坊縫製的短吻鱷魚皮表帶，限量推出24只。

Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在金質表盤上刺繡一般。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在金質表盤上刺繡一般。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在金質表盤上刺繡一般。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表以「打線接合」技術製作，猶如在金質表盤上刺繡一般。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款，約240萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表玫瑰金款，約240萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供
Arceau Wild Singapore工藝腕表750白金款，約260萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 自然生態

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愛馬仕的物件總是繽紛愉悅又充滿驚喜，傳遞歡樂的佳節氣息！

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