喬治傑生前進高雄！丹麥精品全球首間全品項形象概念店

繼丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）台中新光三越精品名店於12月初喬遷改裝開幕，品牌更加碼深耕南台灣，接續著在高雄全新時尚地標E-SKYLAND義享天地開設全球首間集結銀雕藝品、珠寶、生活精品的形象概念店，佔地超過57坪的寬闊空間，提供深入感受丹麥當代藝術美學的絕佳體驗。

全新開幕的E-SKYLAND義享天地形象概念店以實體珠寶盒的概念，打造充滿穿透性的質感空間。懸吊式球形燈具錯落賦予空間層次感，與璀璨珠寶、居家精品、銀雕藝作所釋放的光澤相互輝映，魚骨拚木地板以繁複的V型交錯拚花，湛藍色壁面以沉穩寧靜的調性呼應北歐丹麥的純淨夜空，細節滿滿都是北歐美學。