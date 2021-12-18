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賀高雄全家海神隊奪主場首勝！全家便利商店推限時優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
賀高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店推出多種商品買一送一、第2杯半價優惠活動。圖／全家便利商店提供
賀高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店推出多種商品買一送一、第2杯半價優惠活動。圖／全家便利商店提供

台灣籃球聯盟T1 League舉辦聯盟賽事，由全家便利商店贊助的全家海神隊，周末回歸高雄巨蛋主場，迎戰新北中信特攻隊，終場以108比67，高雄全家海神隊贏得高雄巨蛋主場首勝。

為了歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出自有品牌「FamilyMart Collection Power能量水」、「FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶」買一送一優惠，每位會員限購1組，各限量2萬組；私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）推出第2杯半價優惠，每位會員限購1組，限量2.5萬組；Fami霜淇淋（口味不限）推出第2支半價優惠，每位會員限購2組，限量10萬組。以上限時、限量優惠商品需於期限內兌換完畢。

歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出「FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶」買一送一優惠，每位會員限購1組，限量2萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出「FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶」買一送一優惠，每位會員限購1組，限量2萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出Fami霜淇淋（口味不限）第2支半價優惠，每位會員限購2組，限量10萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出Fami霜淇淋（口味不限）第2支半價優惠，每位會員限購2組，限量10萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）第2杯半價優惠，每位會員限購1組，限量2.5萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」（冰熱不限）第2杯半價優惠，每位會員限購1組，限量2.5萬組。圖／全家便利商店提供
賀高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店推出多種商品買一送一、第2杯半價優惠活動。圖／全家便利商店提供
賀高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店推出多種商品買一送一、第2杯半價優惠活動。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出「FamilyMart Collection Power能量水」買一送一優惠，每位會員限購1組，限量2萬組。圖／全家便利商店提供
歡慶高雄全家海神隊榮獲主場首勝，全家便利商店即起至12月19日晚上11點59分於全家便利商店App「隨買跨店取」推出「FamilyMart Collection Power能量水」買一送一優惠，每位會員限購1組，限量2萬組。圖／全家便利商店提供

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