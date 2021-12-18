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雪地裡的純潔時光 這幾款白色腕表根本美炸！
雖然台北並不（常）下雪，但是人們在冬季時對於白色總帶有神聖、純潔的印象。來自瑞士的雷達表（RADO）近日精選多款白色的陶瓷腕表，取陶瓷堅硬、光滑的特點，加上配戴時帶有輕微的冰涼感，感受白色在冬日中散發的神奇魅力。
雅緻、大方，大概會是第一眼欣賞真我超薄系列（True Thinline）白漾高科技陶瓷鑽表的印象。圓形的表殼帶著簡約的北歐風格，白色珍珠母貝面盤像是遠方飄逸的白雪，透過玫瑰金色指針與四顆鑽石時標，在冬季中譜寫出浪漫的戀歌，任想像力自由發揮，訂價71,000元。；類似風格的還有皓星系列（Hyper Chrome）的白漾高科技陶瓷自動腕表，同樣採取白色陶瓷搭配珍珠母貝的組合，但線條更為運動風格、更鮮明，同時小時時標也增加為12顆鑽石、表圈並有玫瑰金色的羅馬數字，兼容了古典和都會，訂價10萬1,400元。
最後真我（True）系列白漾高科技陶瓷鏤空自動腕表則有方、圓兩種表殼，共同處在於運用開方式面盤，將深色的機芯零件，與白色的陶瓷表殼產生宛如冷與熱的對比；其中圓形款使用R734自動上鍊機芯、具備抗磁的Nivachron™鈦合金游絲，不只美型、還能精準運行，訂價67,600元，方形款則使用ETA C07.631自動機芯具備80小時動力儲存，面盤並鑲嵌12顆Top Wesselton / VS-SI級的鑽石總重約0.096克拉，訂價為89,700元。
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