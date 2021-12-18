雪地裡的純潔時光 這幾款白色腕表根本美炸！

雖然台北並不（常）下雪，但是人們在冬季時對於白色總帶有神聖、純潔的印象。來自瑞士的雷達表（RADO）近日精選多款白色的陶瓷腕表，取陶瓷堅硬、光滑的特點，加上配戴時帶有輕微的冰涼感，感受白色在冬日中散發的神奇魅力。

雅緻、大方，大概會是第一眼欣賞真我超薄系列（True Thinline）白漾高科技陶瓷鑽表的印象。圓形的表殼帶著簡約的北歐風格，白色珍珠母貝面盤像是遠方飄逸的白雪，透過玫瑰金色指針與四顆鑽石時標，在冬季中譜寫出浪漫的戀歌，任想像力自由發揮，訂價71,000元。；類似風格的還有皓星系列（Hyper Chrome）的白漾高科技陶瓷自動腕表，同樣採取白色陶瓷搭配珍珠母貝的組合，但線條更為運動風格、更鮮明，同時小時時標也增加為12顆鑽石、表圈並有玫瑰金色的羅馬數字，兼容了古典和都會，訂價10萬1,400元。