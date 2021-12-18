全聯先生化身Uber Eats幫你外送 生鮮雜貨首購5折優惠

以線上線下均一親民價、每週更換上架產品內容，聯名限定款也買得到，以及行動智能撿貨平均30分鐘快速出貨的高效率，成功搶佔生鮮雜貨外送市場的Uber Eats 與全聯福利中心，今年初合作迄今，已有214間全聯門市上線 Uber Eats、平台上全聯訂單成長4倍，活躍用戶數成長3倍。

近日更宣布由全聯先生邱彥翔擔任Uber Eats生鮮雜貨外送品牌大使，自即日起至明年3月底推出首次訂購Uber Eats生鮮雜貨用戶1次5折優惠，輸入「首購點全聯」優惠序號，單筆訂單金額滿100元，最高可折抵150元。他也跟消費者宣告，即日起至農曆年前只要在Uber Eats上點購全聯商品，有機會由他親自幫忙送到家。

全聯福利中心總經理室協理初貴民指出：「從今年初雙北50間門市上線，已快速於第3季提前達到年底200家的目標，目前線上總品項數已超過2,500支，包含只有實體門市才有的We Sweet限量聯名甜點、期間限定的獨家商品等，且每週都會依照大數據隨時調整上架內容。」

而從Uber Eats上點購全聯的消費大數據資料發現，全聯天菜為「青江菜」，銷售佔蔬菜類商品超過1成，最常與火鍋類商品搭配；最夯零食為40年經典鮮味「北海鱈魚香絲」，以及銅板價火鍋主角「金針菇」。最支持全聯生鮮外送的消費者1個月可以訂29次，最常購買品項為飲料沖泡、糖果零食。全聯在Uber Eats線上最熱門的品類排行依序為蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食，以及火鍋專區；蔬菜和水果佔據各地區的前3名，而南部消費者愛買水果勝過於蔬菜。此外，近期幾波溼冷天氣也帶動了火鍋商品的買氣，最受歡迎配料為金針菇、中華超嫩豆腐、玉米筍，而小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底和石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底則是人氣最高。