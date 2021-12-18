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閃耀的旺季 海瑞溫斯頓、寶璣、伯爵珠寶表「鑽」翻天

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓新作卓時Premier系列Sunflower腕表，以鑽石搭配紅寶石或藍寶石，擬現了向日葵綻放的真實魅力，兩款各限量30只。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓新作卓時Premier系列Sunflower腕表，以鑽石搭配紅寶石或藍寶石，擬現了向日葵綻放的真實魅力，兩款各限量30只。圖 / Harry Winston提供

雖然台灣四季變化不大，不如歐洲冬寒降雪，但當鑽石在手腕上轉動時，映現的銀白光澤卻宛如一場隨時飄逸的瑞雪，帶來浪漫聯想。近日海瑞溫斯頓、寶璣、伯爵不約而同推出多款高級珠寶腕表，以特殊工藝、擬真的寶石之花，為收藏家與愛好者，獻上一段讓歲時有感的閃耀時光。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）新作卓時Premier系列Sunflower腕表，將原運用於Sunflower珠寶的DNA移植至手表之上，177顆圓形明亮式切工鑽石與8顆紅寶石或藍寶石，在浪漫的珍珠母貝面盤中擬現了向日葵的盛放魅力。同時自動上鍊機芯並具備扁平狀矽游絲、18K玫瑰金鏤空自動盤，讓內涵的專業不亞於豪奢華美造型，全球限量30只，讓名表、有情人，同樣難得。

寶璣（Breguet）的Reine de Naples系列源自史上首款腕表、1812年送至拿破崙妹妹、那不勒斯皇后卡羅琳繆拉（Caroline Murat）手上的腕表。而新表款則以白色珍珠母貝表盤呈現「雲朵」的輕柔意念，12點鐘方向可見紅色的「愛的軌跡」則顯示了45小時動力儲備。情到深處時，每一秒都顯得珍貴，因此小秒針更改為紅色漆面的雙心形設計，心心相映也相應。白金表圈和表殼外緣再鑲嵌128顆鑽石，搭配上經典的橢圓形表殼，限量發行28枚。

工藝命名和王宮貴族同樣的還有伯爵（PIAGET）的一只Limelight Gala系列18K玫瑰金鑲鑽珠寶腕表，其金質面盤經過品牌獨家「宮廷式雕刻（Palace Decor）」工藝加持，自然、生動的雕刻紋理，宛如金色湖水般極富律動感，表圈並鑲嵌61顆圓形明亮式切割鑽石，全球限量300只，訂價約122萬元。

伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金高級珠寶鑽石腕表，122萬元。圖 / PIAGET提供
伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金高級珠寶鑽石腕表，122萬元。圖 / PIAGET提供
寶璣Reine de Naples腕表特別版，白金，具備矽質擒縱輪和扁平游絲的自動上鍊機芯，表殼鑲嵌128顆鑽石總重約0.45克拉，表冠鑲嵌1顆紅寶石約0.32克拉，限量28只，價格店洽。圖 / Breguet提供
寶璣Reine de Naples腕表特別版，白金，具備矽質擒縱輪和扁平游絲的自動上鍊機芯，表殼鑲嵌128顆鑽石總重約0.45克拉，表冠鑲嵌1顆紅寶石約0.32克拉，限量28只，價格店洽。圖 / Breguet提供
藍鋼指針輕「拂」過月相顯示，指示了動力儲存，藉由動力儲存與月相的消長變化、寓意深長。圖 / Breguet提供
藍鋼指針輕「拂」過月相顯示，指示了動力儲存，藉由動力儲存與月相的消長變化、寓意深長。圖 / Breguet提供
海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕表，自動上鍊機械機芯具備扁平狀矽游絲、18K玫瑰金鏤空自動盤，並鑲嵌194顆圓形明亮式切工鑽石總重約4.66克拉、8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.25克拉，限量30只，223萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕表，自動上鍊機械機芯具備扁平狀矽游絲、18K玫瑰金鏤空自動盤，並鑲嵌194顆圓形明亮式切工鑽石總重約4.66克拉、8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.25克拉，限量30只，223萬元。圖 / Harry Winston提供

鑽石 腕表

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