閃耀的旺季 海瑞溫斯頓、寶璣、伯爵珠寶表「鑽」翻天

雖然台灣四季變化不大，不如歐洲冬寒降雪，但當鑽石在手腕上轉動時，映現的銀白光澤卻宛如一場隨時飄逸的瑞雪，帶來浪漫聯想。近日海瑞溫斯頓、寶璣、伯爵不約而同推出多款高級珠寶腕表，以特殊工藝、擬真的寶石之花，為收藏家與愛好者，獻上一段讓歲時有感的閃耀時光。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）新作卓時Premier系列Sunflower腕表，將原運用於Sunflower珠寶的DNA移植至手表之上，177顆圓形明亮式切工鑽石與8顆紅寶石或藍寶石，在浪漫的珍珠母貝面盤中擬現了向日葵的盛放魅力。同時自動上鍊機芯並具備扁平狀矽游絲、18K玫瑰金鏤空自動盤，讓內涵的專業不亞於豪奢華美造型，全球限量30只，讓名表、有情人，同樣難得。

寶璣（Breguet）的Reine de Naples系列源自史上首款腕表、1812年送至拿破崙妹妹、那不勒斯皇后卡羅琳繆拉（Caroline Murat）手上的腕表。而新表款則以白色珍珠母貝表盤呈現「雲朵」的輕柔意念，12點鐘方向可見紅色的「愛的軌跡」則顯示了45小時動力儲備。情到深處時，每一秒都顯得珍貴，因此小秒針更改為紅色漆面的雙心形設計，心心相映也相應。白金表圈和表殼外緣再鑲嵌128顆鑽石，搭配上經典的橢圓形表殼，限量發行28枚。