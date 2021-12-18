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日本超夯「乾式溫泉」登台 進駐將捷金鬱金香酒店

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
已成打卡熱點的滬尾藝文休閒園區。圖／滬尾藝文休閒園區提供
已成打卡熱點的滬尾藝文休閒園區。圖／滬尾藝文休閒園區提供

日本超夯的乾式溫泉也來到台灣，湯美岩岩盤浴新北淡水會館正式開館，即日起進駐將捷金鬱金香酒店，躺趴在天然礦石上、舒服睡上一覺，即可暢快爆汗、釋放壓力。

在日本超夯的「 岩盤浴 」，是疫情後新興美容體驗。湯美岩指出，岩盤浴使用鵝卵形鐳礦石，會自然放射遠紅外線及負離子，透過溫熱滲透到體內，將身體多餘的水份連同汗水排出，可有效促進新陳代謝，再搭配能量熱石按摩及頭部舒壓，釋放壓力、舒緩疲勞緊繃。

湯美岩新北淡水會館進駐淡水將捷金鬱金香酒店，體驗項目包括巨蛋型岩盤浴、能量熱石療癒按摩、無重力安神頭刮等。歡慶開館，限量推出「巨蛋型岩盤浴60分鐘」體驗優惠價999元。

吸睛的白色建築、千坪綠意圍繞的「滬尾藝文休閒園區」，現已成為淡水必遊景點之一，園區內結合酒店、餐廳、影城、商場、藝文展場，再加上湯美岩岩盤浴品牌進駐，在大台北也可以定點輕鬆遊。相關資訊可查官網：

http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

歡慶開館限量推出「巨蛋型岩盤浴60分鐘」體驗優惠價999元，內含無重力安神頭刮20分鐘。圖／湯美岩岩盤浴提供
歡慶開館限量推出「巨蛋型岩盤浴60分鐘」體驗優惠價999元，內含無重力安神頭刮20分鐘。圖／湯美岩岩盤浴提供
舒服睡上一覺暢快爆汗、釋放壓力之後，還可以在滬尾之星來份下午茶，享受療癒放鬆的休憩時光。圖／湯美岩岩盤浴提供
舒服睡上一覺暢快爆汗、釋放壓力之後，還可以在滬尾之星來份下午茶，享受療癒放鬆的休憩時光。圖／湯美岩岩盤浴提供

淡水 酒店 新北

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