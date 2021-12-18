日本超夯「乾式溫泉」登台 進駐將捷金鬱金香酒店

日本超夯的乾式溫泉也來到台灣，湯美岩岩盤浴新北淡水會館正式開館，即日起進駐將捷金鬱金香酒店，躺趴在天然礦石上、舒服睡上一覺，即可暢快爆汗、釋放壓力。

在日本超夯的「 岩盤浴 」，是疫情後新興美容體驗。湯美岩指出，岩盤浴使用鵝卵形鐳礦石，會自然放射遠紅外線及負離子，透過溫熱滲透到體內，將身體多餘的水份連同汗水排出，可有效促進新陳代謝，再搭配能量熱石按摩及頭部舒壓，釋放壓力、舒緩疲勞緊繃。

湯美岩新北淡水會館進駐淡水將捷金鬱金香酒店，體驗項目包括巨蛋型岩盤浴、能量熱石療癒按摩、無重力安神頭刮等。歡慶開館，限量推出「巨蛋型岩盤浴60分鐘」體驗優惠價999元。

吸睛的白色建築、千坪綠意圍繞的「滬尾藝文休閒園區」，現已成為淡水必遊景點之一，園區內結合酒店、餐廳、影城、商場、藝文展場，再加上湯美岩岩盤浴品牌進駐，在大台北也可以定點輕鬆遊。相關資訊可查官網：