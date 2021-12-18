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蜷尾家冰品「像大腸包小腸」！肉到家年菜組限定驚喜

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
中保餐飲年菜組「肉到家鴛鴦辣虎油火鍋名店組」。圖／中保無限提供
中保餐飲年菜組「肉到家鴛鴦辣虎油火鍋名店組」。圖／中保無限提供

中保無限X復興空廚年菜出爐，自創品牌「肉到家」首度加入冷凍年菜行列，「鴛鴦辣虎油火鍋名店組」超值年菜8件式，包含自然發酵酸白菜湯頭與泡椒麻辣湯頭、台灣豬五花肉片與梅花肉片、嚴選特級火鍋料、肉大人招牌麻辣豬腳、棧直火廚房悶燒戰斧豬排，以及吸睛甜品華人冰王蜷尾家冰品，4~6人份原價2,888元，2022年1月10日前訂購可享早鳥價2,455元。

「肉到家．鴛鴦辣虎油火鍋名店組」中的酸白菜湯底，選用台南延齡堂吳老爺以高粱二次發酵的酸白菜和雞高湯熬製，獨特的酸度不僅醞釀出開胃的湯頭氣味，搭配涮肉更能帶出肉質的鮮甜。自然發酵泡椒麻辣湯頭則是以牛油、洋蔥、西芹、胡蘿蔔和蘋果熬煮成基底，再加入泡椒、乾辣椒、辣豆瓣、以及超過15種的辛香料熬煮而成，湯頭鮮香麻辣，是一般不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」。

「肉大人招牌麻辣滷豬腳」在滷製的過程中，特別添加青紅花椒、獨門中藥包、豆瓣醬、雞心辣椒與朝天椒，打造多層次的香氣，為了讓食材入味，以小火慢燉30分鐘後再燜30分鐘，入味又Q彈。

「棧直火廚房悶燒戰斧豬排」則為年菜團聚增加一點儀式感和幸福手作。只要將事先處理過的戰斧豬排在油鍋上雙面煎到金黃，加上普羅旺斯燉菜一同燉煮，簡單處理就可輕鬆上桌的大菜。

至於完美收口的「華人冰王蜷尾家驚喜冰品」，外層仿製糯米腸的部分是白巧克力，些許胡椒粒的點綴更顯仿真，白巧克力內包裹著喜氣紅的綜合莓果雪酪，像蘸了醬料的台式小吃「大腸包小腸」，十分有趣。

此外，團隊請台「IF OFFICE」設計企劃公司做外盒設計，以吃角子老虎機的外型發想迎接虎年，包裝內的簡介和加熱方式，也做成代幣籌碼的模樣，象徵連莊好運。可至中保無限家或透過B-Terminal電商平台訂購。

好湯頭搭配涮肉更能帶出肉質的鮮甜。圖／中保無限提供
好湯頭搭配涮肉更能帶出肉質的鮮甜。圖／中保無限提供
外包裝以吃角子老虎機的外型發想迎接虎年。圖／中保無限提供
外包裝以吃角子老虎機的外型發想迎接虎年。圖／中保無限提供

年菜 火鍋 冰品

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