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過質感生活！無印良品推家具滿額免運、床組沙發有優惠

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品懶骨頭沙發。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品懶骨頭沙發。圖／MUJI無印良品提供

準備迎接新的一年，2021年大家都辛苦了，2022年就從過質感生活開始吧。MUJI無印良品提出除舊布新提案，針對居家中的玄關、客廳與臥室，推薦適合的家具與收納用品，而且即日起至2022年1月12日，單筆消費滿1萬元，享家具及檔案盒商品免運費，而指定沙發、床台組也同步有特價。

想要家中換然一新，先從收納開始，特別是一回家就會遇到的玄關，可以使用PP附輪收納箱，隨時收納各種雜物，讓玄關更乾淨整潔；至於全家人都齊聚一起的客廳，無印良品的羽毛獨立筒躺椅型沙發，可坐可躺，兼具彈性與支撐力；或是懶骨頭沙發，最適合放空了。

而臥房中，床鋪最重要，簡約的橡木組合床台組，採用薄型設計，並能搭配選擇床架、床墊及床頭板，也能加購床腳，增加收納空間；很適合小家庭或租屋族的各種家具新品，如橡木立鏡、鋼製可堆疊椅凳等，讓每個來拜訪的人，都能感受簡約卻質感的好生活。

即日起至2022年1月12日，購買指定款羽毛獨立筒躺椅型沙發／3人座，原價37,000～40,500元，優惠價26,499～29,499元；購買指定款橡木組合床台／雙人組（橡木組合床台、橡木組合床用床頭板、防震舒眠床墊及木製腳）原價34,690元，優惠價27,999元。

MUJI無印良品PP附輪收納箱。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品PP附輪收納箱。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品橡木組合床台／雙人組。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品橡木組合床台／雙人組。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品羽毛獨立筒躺椅型沙發。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品羽毛獨立筒躺椅型沙發。圖／MUJI無印良品提供

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