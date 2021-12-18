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祖靈保庇！KIRIN Bar BEER推Bar原民傳智設計罐太吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新四款「Bar原民傳智設計罐」Bar BEER，並推出登錄拉環序號的網路「拉霸」活動，有機會抽中限量好禮。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
全新四款「Bar原民傳智設計罐」Bar BEER，並推出登錄拉環序號的網路「拉霸」活動，有機會抽中限量好禮。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

回歸土地、原點的精神逐漸在近年抬頭。台灣麒麟旗下Bar BEER抱持回饋台灣的念想，與賽夏族、賽德克族、排灣族和魯凱族合作，將已註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」（以下簡稱「傳智權」）的部落傳統圖紋為靈感，推出全新四款「Bar原民傳智設計罐」Bar BEER，並推出登陸序號的網路「拉霸」活動，有機會抽中限量好禮。

四款設計罐罐身上的傳統圖紋分別以賽德克族的「傳統蓋被織紋」、賽夏族的「日字紋」、排灣族望嘉部落嘉羅芙岸頭目的家族「祖靈雙面石雕柱」，以及魯凱族達魯瑪克部落「報訊鈴」為設計元素，合作中除了取得部落同意並支付授權金以供部落發展，瓶罐身上再標記有原住民族傳統智慧創作專用權的官方視覺。

KIRIN Bar BEER為台灣原創啤酒品牌，採用4種啤酒花營造出獨特香氣，加上低苦味、清爽口感為特色。品牌每年並透過「車庫精神」活動讓更多台灣青年能有展露才華的機會。本次換上嶄新包裝後，除保有明亮的黃色罐身主視覺，也展現更多與台灣土地、原住民的情感連結。

而一旦購買「Bar原民傳智設計罐」、掃描罐身QR code進入活動網站，於網站登錄拉環序號即可享有一次拉霸機會。獎品包含與原民品牌「排灣紋繣故事館」的聯名求生手環共600名、「黑磚設計」的聯名掛布共700名、「賽夏美工藝坊」聯名鑰匙圈共600名，以及和原民設計師「米路 • 哈勇」的聯名零錢包共600名聯名，另有原民餐廳美食體驗券，更多詳情，亦可登錄KIRINBAR台灣臉書專頁或官方網站查詢。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣麒麟啤酒（右）與排灣族家族代表人授權簽約儀式。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣麒麟啤酒（右）與排灣族家族代表人授權簽約儀式。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣麒麟旗下Bar BEER與賽夏族、賽德克族、排灣族和魯凱族合作，將已註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」的部落傳統圖紋為靈感，推出全新四款「Bar原民傳智設計罐」Bar BEER。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣麒麟旗下Bar BEER與賽夏族、賽德克族、排灣族和魯凱族合作，將已註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」的部落傳統圖紋為靈感，推出全新四款「Bar原民傳智設計罐」Bar BEER。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣麒麟啤酒董事長上田隆史先生於記者會上致詞。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣麒麟啤酒董事長上田隆史先生於記者會上致詞。圖 / 台灣麒麟提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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