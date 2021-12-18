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華燈初上「酒家菜」出列！魷魚螺肉蒜變身熱門年菜

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「魷魚螺肉蒜」799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，豐富滿足。圖／六福旅遊集團提供
「魷魚螺肉蒜」799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，豐富滿足。圖／六福旅遊集團提供

電視劇「華燈初上」掀起各方話題，今年年菜也搶搭一波，不少外帶年菜主打昔日酒家菜「魷魚螺肉蒜」；eslite hotel誠品行旅一樓的無國界料理餐廳The Chapter Café還將其精緻化，小碗盛裝，適合兩三人分食，不必開大桌、一樣可享美味。

誠品行旅的The Chapter Café冬季限定新菜中，就有一道主廚呂芳坤還原台灣酒家時光的「魷魚螺肉蒜湯」，在早期講究排場與禮數的宴飲文化中，此菜盛極一時，顧名思義是以魷魚、螺肉、蒜苗為主角，其中的乾魷魚在當時沒有冰箱的年代，是家家戶戶必備的海味聖品，飄洋過海的日本螺肉罐頭則是庶民頂級享受的表徵。湯底甘甜，搭佐爽脆的時令蒜苗及新鮮竹筍，小碗盛裝，美味不減。另有台菜經典「白鯧魚芋頭米粉」、「梅菜扣肉炒飯」等，也可搭配「米蘭式紐西蘭帶骨小牛肋排」、「手工墨魚麵」，中西合味過暖冬。

六福旅遊集團搶攻高達30億的年菜商機，推出3組年菜套餐、8款冷凍年菜單品，其中就納入了「魷魚螺肉蒜」、單品價格799元，滿滿魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，讓年節餐桌帶了點復古風味。

王品集團也首次推出熱年菜外帶服務，集合中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾，即日起到明年元月30日預購，元月31日除夕當天現做現取，包括23道人氣菜色、6道餐廳菜單沒有的限定料理。其中「虎威御品台菜宴」10道菜色中，就有一道經典魷魚螺肉蒜，聞得到乾魷魚、螺肉、後腿肉片及蒜苗的香，吃得到甘甜與鮮味，「湯頭三味，一滾清二滾鮮三滾甜」，呈現60年代道地酒家菜的風味。

「白鯧魚芋頭米粉」也是台菜經典，滋味清爽不油膩。圖／誠品行旅提供
「白鯧魚芋頭米粉」也是台菜經典，滋味清爽不油膩。圖／誠品行旅提供
誠品行旅The Chapter Café的「螺肉魷魚蒜湯」，冬日裡來上一碗寒氣全消。圖／誠品行旅提供
誠品行旅The Chapter Café的「螺肉魷魚蒜湯」，冬日裡來上一碗寒氣全消。圖／誠品行旅提供
虎威御品台菜宴(丰禾) 5,288元，經典魷魚螺肉蒜也在其中。圖／王品集團提供
虎威御品台菜宴(丰禾) 5,288元，經典魷魚螺肉蒜也在其中。圖／王品集團提供

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